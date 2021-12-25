GTO’dan ihracatçılara yeni proje

Ticaret Odası (GTO) ihracatçı üyelerine yönelik hayata geçireceği yeni projesiyle sektöre nitelikli eleman yetiştirecek, firmalara da ihracat koçu olacak. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) arasında yakın dönemde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ihracatçı firmalara ve bu firmaların iş gücüne nitelikli eleman yetiştirecek "KOBİ'lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi"nin anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma ve projenin ayrıntıları hakkında açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep'in hedefi her zaman daha iyisi... Böyle bir kentin en büyük ticari çatı örgütü olarak bizlere düşen de çıtayı daima yükseltmek. Yıl sonu 10 milyar dolar hedefimiz olduğunu söylüyoruz. Ama gelecekte çok daha yüksek rakamlara ulaşmamız için de bir zemin hazırlamamız gerekiyor" dedi. "KOBİ'lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi" ile GTO üyesi ihracatçı firmalara danışmanlık hizmeti vereceklerini ve sektörde yaşanan nitelikli dış ticaret personeli ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yıldırım şunları söyledi: "Bu projeyle birlikte 30 ihracatçı firmamıza Dış Ticaret İstihbaratı alanında koçluk ve danışmanlık hizmeti vereceğiz. Ürünlerinin yeni pazarlarda yeni alıcılara ulaşmasını sağlayacağız. Birkaç günlük bir danışmanlık olmayacak bu. Uzun süre bu firmalarımızı takip edecek ve ihracat potansiyellerini sonuna kadar geliştireceğiz."Belirlenecek 40 kişiye dış ticaret uzmanlığı eğitimi vereceklerini söyleyen Yıldırım, "Bu gençlerimize ticari istihbarat eğitimleri, uygulamalı pazar araştırması eğitimleri ve dış ticarete yönelik iş İngilizcesi eğitimleri vereceğiz. Sonrasında bu gençlerimizi 5 ay süresince firmalarımızın ihracat birimine yerleştirerek teorik eğitimlerinin uygulama ile pekiştirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.