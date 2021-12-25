Gülsan Holding’e ihracat ödülü

Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin en iyi örneklerini sergileyen şirketler ödüllerine kavuştu. AmCham Türkiye'nin, DÜNYA Gazetesi işbirliğinde gerçekleştirdiği 'I AmCham- Pion Ödülleri'nde hem ABD'li hem de Türk firmalar 8 kategoride ödüllendirilirken Gülsan Holding
ihracat kategorisinde ödülünü aldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "ABD'de Türk Yatırımı", "Türkiye'de ABD Yatırımı", "İhracat", "Bölgesel Merkez", "İnovasyon", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Sürdürülebilirlik" ve "Startup'lar" olmak üzere 8 ayrı kategoride verilen I AmChamPion'un ihracat dalındaki ödülü Gülsan Holding'e verildi. Gülsan Holding, ödülü Procter and Gamble işbirliği ile bebek bezi ve hijyenik ped üretiminde kullanılan non-wowen malzeme ihracatı gerçekleştirdiği için kazandı. İstanbul'da düzenlenen törene ABD'li ve Türk sanayicilerin yanı sıra video konferansla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da gönderdikleri mesajlarla törende ödül alan firmaları kutladı. I AmChamPion Ödülleri kapsamında Gülsan Holding'in ödülünü P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Gülsan Non-wowen Genel Müdürü Mehmet Kuyucu'ya takdim etti.
ONUR KAYNAĞI
Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan I AmChamPion Ödülleri ödül töreninde ihracat kategorisinde ödül almanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu alınan bu ödülün büyük emeklerin ve ekip ruhuyla yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.