OBA, yeni nesil ürünlerle büyüyor

Makarna sektöründe 8 yıldan bu yana Türkiye
'nin ihracat şampiyonu olan OBA, 2020 yılı rakamlarına göre Türkiye sektör şampiyonluğunun yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en fazla ihracat yapan firması oldu. Dünyanın pandemiyle savaştığı günlerde yine insanların en yakınında kolay ulaşabilecekleri en önemli ürünlere sahip olan OBA bu süreçte de gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın birçok ülkesinin makarna, un ve irmik ihtiyacını karşılayarak önemli bir ilke imza attı. Günlük 2 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük makarna üreticisi olan OBA, un, noodle ve peynir soslu makarnanın (mac&cheese) ardından nişasta sektörüne de girdi. OBA Makarna CEO'su Alpaslan Özgüçlü, yatırımlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Avrupa ve Türkiye'de nişasta sektöründe önde gelen şirketlerden olan PNS Pendik Nişasta'nın yüzde 50'sini devraldık. Bu yıl imza attığımız 20 milyon dolarlık yatırımımızla 3 noodle ve 2 spagetti hattımızı 2022'de faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Faaliyete geçecek yeni noodle hatlarımızla aylık 90 milyon kapasiteyle Türkiye'nin en büyük noodle üreticisi olacağız" dedi.
YENİ SEKTÖRLER, YENİ ÜRÜNLER
Gaziantep
ve Sakarya üretim tesislerinde üretilen OBA lezzetleri 105 ülkenin soflarını süslüyor. Pandemiyle değişen tüketim alışkanlıklarını dikkate alarak FMCG (Hızlı tüketim ürünleri) ürün grubuna yöneldiklerini belirten Özgüçlü, "Son dönemde lansmanını yaptığımız Obamie Noodle ürünümüzle lezzet odaklı, hızlı tüketim ürünleri kategorisine girdik. Yine 2021'in ikinci çeyreğinde lanse ettiğimiz peynir soslu makarna (mac&cheese) iç pazarda oldukça yeni bir ürün olmasına rağmen kısa sürede yeni nesil tüketicinin beğenisini kazandı" diye konuştu. OBA, dünya genelinde yaşanan konteynır krizi nedeniyle 2021 yılında kendi denizcilik şirketini kurarak, müşterilerinin mağduriyetinin önüne geçmişti. Savana Shipping Line'ı kurarak armatörlük sektörüne adım atan OBA, 5 olan gemi sayısını yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımla 20'ye çıkarmayı hedefliyor.
SEKTÖRÜN ÜRETİM VE İHRACAT LİDERİ
Türkiye'nin en büyük, dünyada ise en büyük 2'nci makarna üreticisi konumunda bulunan OBA, dünya makarna ihracatının yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiriyor. Makarna sektöründe 8 yıldır ihracat şampiyonu olan OBA, geçtiğimiz yıl toplam 300 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. OBA aynı zamanda, Türkiye'nin Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe ihracat şampiyonu oldu. Gıda, enerji ve denizcilik gibi 8 ayrı sektörde faaliyet gösteren OBA, 2020 yılında 6 milyar TL ciro elde etmişti. Bu yıl 7.5 milyar TL ciro hedefleyen şirket bünyesinde 1.200 kişi çalışıyor.