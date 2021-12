Şekeroğlu ayrıcalıklı hissettiriyor

Şekeroğlu Group Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Şekeroğlu, dünyada örneği olmayan yeni mağazalarıyla alışkanlıkları değiştirdiklerini söyledi. Mağazacılıkta rakip tanımadıklarını kaydeden Şekeroğlu, 2025 yılı sonuna kadar 25 mağaza açmayı hedeflediklerini belirtti. Kerem Şekeroğlu, " Kilis 'te 1984 yılında 20 metrekarelik bir dükkânda baharat satışıyla hikâyesi başlayan Şekeroğlu Group, mağazacılıkta ezber bozdu. Kilis ve Gaziantep 'te 4 ayrı satış noktası olan firma, yine Gaziantep'te 400 metrekarelik alan üzerine kurulan yeni mağazasıyla perakende sektöründe ezber bozdu" diye konuştu. Şekeroğlu Group olarak hikâyelerinin 1980'li yıllarda perakende ile başladığını 1990'lı yıllarda da üretime başladıklarını anlatan Şekeroğlu, hedeflerinin mağazacılıkta da en iyisi olmak olduğunu bildirdi. Yeni açtıkları mağazalarını müşteri deneyimleme merkezi olarak gördüğünden bahseden Şekeroğlu, Franchising sistemiyle Türkiye 'nin her şehrine ve dünyaya açılacaklarını belirtti. Şekeroğlu, "Şu an zaten 15 tane franchising talebi var. Şimdilik bunları bekletiyoruz. Kendi ayaklarımız yere basan konuma geldiği an Türkiye'nin tüm illerinde ve dünyanın birçok bölgesinde yer almayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonuna kadar 25 mağaza açmayı hedefliyoruz. Şu an Türkiye'nin 65 ilinde Şekeroğlu'nun toptan bayileri var. Dünyanın da 25 ülkesine satış yapıyoruz" dedi.1.5 yıllık hazırlık ve 6 milyon liralık bir yatırımla mağazayı hayata geçirdiklerini belirten Şekeroğlu, "Kolay bir proje değildi. Mağazada çok ciddi bir emek var. 6 bin çeşit ürün var şu an tezgahlarımızda. Her detay için çok uğraşıldı. Mağazamız aynı zamanda bir pasajdır. Sağ tarafınıza döndüğünüzde kahveci, bir reyon ilerisi çikolatacı, sonra baharatçı dükkanındasınız. 7 ayrı kategoride ürün var. Buradan 7 mağaza çıkar. Ürünlerin hepsi kendi üretimimiz. Sektöründeki en kaliteli ürünleri satan bir firmayız. Online satışlarımız da mevcut. Türkiye'nin her noktasına hizmet veriyoruz. Aynı gün içerisinde kargoya veriyoruz. Ürünlerimiz her daim taze. Mağazacılık anlamında bir rakibimiz yok" dedi.En iyisini yapmak amacıyla konsept bir mağaza açmaya karar verdiklerini anlatan Şekeroğlu, "Dünyada böyle bir mağaza yapılmadı. Rakiplerimizden daha iyisini yapmak için çok çalıştık ve bunu başardık. Ürün çeşitliliği anlamında rakiplerimizin çok üstündeyiz. Tezgahımızda 140 çeşit lokum var. Hiçbir mağazada bu kadar çeşit göremezsiniz. Ballı badem gibi spesifik ürünlerimiz var. Kendimize özel kahveler üretiyoruz. Normalde 10-15 çeşit kahvemiz varken sadece mağazamıza özel ayrıca bir 10 çeşit daha kahve üretiyoruz. Satıcı olarak müşterinin verdiği paranın hakkını vermek, müşteriye ayrıcalıklı olduğunu hissettirmek gerekiyor" diye konuştu.