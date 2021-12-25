Giriş Tarihi: 25.12.2021

Varoluş mücadelesi sürüyor

100 yıl önce işgalci Fransız kuvvetlerine karşı yokluk içinde verdiği 11 aylık destansı direnişle GAZİ unvanını alan Antep halkı bir asırdır şehri ve ülkesi için ekonomik alanda da mücadele veriyor