Varoluş mücadelesi sürüyor

100 yıl önce işgalci Fransız kuvvetlerine karşı kadını-erkeğiyle yokluk içinde direnerek tarihin en büyük, şehir savunmalarından birini sergileyen Gaziantepliler, milli mücadeleye ışık tutan mücadelenin bir asırlık gururunu yaşıyor. Gazianteplilerin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan 100. Kurtuluş Törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Gaziantep Valisi Davut Gül, 11 ay süren Antep direnişinin 100. yılını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Gaziantep'in 100 yıl önce olduğu gibi bugün de varoluş mücadelesi içinde olduğunu belirten Vali Davut Gül, "Gaziantepliler, işgal güçleri karşısında, hiçbir yerden yardım ve destek almadan büyük bir irade ve dayanma gücüyle direnerek Şahinbey'lerin, Karayılan'ların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde, şehrin dörtte birini şehit verme pahasına, bu şanlı destanı yazmışlardır. Tarihe altın harflerle yazılan Gaziantep Savunması, Gazianteplilerin bağımsızlığı ve onuru uğrunda neler yapabileceğinin en güzel örneğidir" dedi.Vali Gül, "Ulu Önder Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk, 'Geçmişini bilmeyen milletler geleceğine ışık tutamaz. Bizler, gelecek nesillere özgür, demokratik bir ülke bırakmak istiyorsak, geçmişte yaşananları çok iyi bilmeli ve geçmişimizden ders çıkarmalıyız' demiştir. Bu destansı mücadelenin, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlerimiz tarafından en iyi şekilde öğrenilmesi, en iyi şekilde sahiplenilerek, aynı inanç ve kararlıkla gelecek nesillere aktarılması konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Bizler, dün olduğu gibi bugün de bir varoluş mücadelesinin içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz koşullar ecdadımızın yaşadıkları ile farklı olsa da mücadelemiz hep aynı şekilde devam edecektir. Dolayısı ile şartlar değişse de vazifemiz hep aynıdır.Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir" diye konuştu. Gaziantep halkının geçtiğimiz günlerde ödül törenini yaptıkları organizasyonda yine ferasetini gösterdiğini ve 100 yıl önce olduğu gibi 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasında da birlikten, beraberlikten, hayırdan vazgeçmediğini belirten Vali Gül, "İnanıyoruz ki bu ruh, bu şehri tarihin her döneminde en üst seviyeye taşıyacaktır. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılan Gazi şehrimizin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü emsalsiz bir gururla yaşıyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi, bölünmez bütünlüğü uğrunda bu güne kadar kaybettiğimiz tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm Gaziantepli hemşerilerimin 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü kutluyorum" dedi.Gaziantep'in bugünkü başarısının geçmişten gelen mücadeleci ruha bağlı olduğunu belirten Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep'in ekonomik alandaki başarısı birden bire ortaya çıkan bir durum değil. Bu başarıyı açıklamak için 100 yıl geriye gitmemiz gerekir. Şahin Beyler, Karayılanlar, Şehit Kâmiller, Özdemir Beyler, Yirik Fatmalar, Seyit Ahmetler, Tüfekçi Yusuflar ve nice binlerce isimsiz kahramanlar... Bu başarının şifreleri 100 yıl öncesinde gizlidir... 100 yıl önce verilen büyük mücadele sonrasında şehrin 4'te 1'i şehit! geriye kalanları gazi olmuştur. Bu şehir, zorluğun ve düşmanın her türlüsüne karşı mücadele verdi. Atalarımız bir an olsun yılmadı, biz de o günün ruhuyla bugün çalışmaya devam ediyoruz. O günün mücadele azmi bugün de hiçbir değişikliğe uğramadan devam ediyor. Genetik kodlarımıza işlemiş zorluklarla mücadele ruhu Gazianteplilerin bugünkü başarısının sırrıdır" dedi.GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, gazilik onuruna layık olmuş bir şehrin asil direnişinin, inanç ve cesaretiyle, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanı yazmasının haklı onurunu yaşadıklarını söyledi. Hiçbir yerden yardım ve destek almadan "Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi olurum" inancıyla Gazi şehrin 6317 evladının şehadet şerbetini içerek Ayıntab'ı düşman işgalinden kurtardığını vurgulayan Başkan Şahin, "Bu necip millet kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle canları pahasına bu toprakları savunmuştur" dedi. Şahin, "Vatan toprağının tek bir karışını düşman askerlerine bırakmamak uğruna 11 ay süren işgal mücadelesinde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz, tüm cihana örnek olan bir direniş sergilemiştir. Bizler de o kahraman yiğitlerin torunları olarak, atalarımızın gösterdiği vatan sevdası ve iman gücüyle çıktıkları yolda, Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülkemiz, milletimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, Gaziantep savunmasında verilen üstün mücadeleye işaret ederek, "Kalpteki imanın, cesaretin ve birlikteliğin makineden, toptan, tüfekten çok daha güçlü olduğunu tüm dünyaya gösteren şanlı ecdadımız, bir karış vatan toprağına namahrem eli değmesin diyerek acı zerdali çekirdeğini katık etmiş ve düşmana karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür" dedi. Antep Savunmasının, 'Vatan, özgürlük, millet olmak ve kahramanlık kavramlarını ibret dolu yaşanmışlıklarla anlatan bir destan olduğunu belirten Ünverdi, "Gaziantep'in genetiğindeki girişimcilik, üretim ve zanaatkarlığı Kurtuluş Mücadelesinde de kendisini göstermiştir. Antep savunmasının o zor koşullarında Antepliler İmalat-ı Harbiye Fabrikası'nı kurmuş, bomba, fişek ve kapsül imalatı ile kendi cephanesini üretmiştir. Şehrimiz bugün de azmin, kararlılığın, her zorluktan çıkmanın ve yeniliğin öncüsü olarak rol model olmaktadır. Konvansiyonel savaşların yerini ekonomik mücadelelere bıraktığı günümüz dünyasında, bizler de atalarımızın aziz hatıralarına sahip çıkacak, aydınlık geleceğimiz için daha çok çalışacak ve onlardan aldığımız güçle daha müreffeh bir Türkiye için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.