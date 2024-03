Adana’nın Kadın Gücü: Birbirlerinden ilham aldılar

Sabah Güney, Adana'nın birçok sektöründen başarılı kadınları bir araya getirdi. Adanalı büyük bir sanayici ile ünlü bir influencer, bir antrenörle bir holding yöneticisi, bir yoga eğitmeni ile çiftçi bir kadın aynı masada yan yana oturdu. Hikâye ve deneyimlerini paylaşan kadınlar birbirinden ilham aldılar.Bazı şehirler eril bilinir, bazıları daha dişil enerjilidir. Adana belki uzaktan daha eril bir şehir olarak algılansa da burada birçok kesimde tam bir anaerkil gelenek hâkim. Adana'da kadınların sözü geçer, hatrı sayılır. Ticarette rol alan kadınların hemen hepsi etkin ve başarılıdır. Sporda her alanda kadınların imzası vardır. Adanalı kadın çalışkandır, ev kadınları en iyi şeflere parmak ısırtacak maharetlere sahiptir. Adana gastronomi şehri olarak tanınıyorsa elbette bu şöhretini sadece kebapçılara borçlu değildir. Kapısını çaldığınız her evde ağırlanırsınız. Adanalı kadı peynir-ekmeği bile sacda pişirip, sıkmaya dönüştürmüştür.Adana'nın kadını da erkeği de üşenmez. Misafirperverdir, mutfağında ne varsa sofrasına onu çıkarır. Toroslar'ın gölgesindeki yaylalar ve Akdeniz'in en sakin kıyıları Adana'dadır. Hem yayla, hem yazlık geleneği yaygın olduğundan yazlıktan komşu, yayladan komşu, mahalleden komşu derken çevre çok geniştir. Komşu komşunun çocuğuna sahip çıkar. Üniversitede yaygın bir kanı hâkimdir; oda arkadaşın 3A bölgesindense çok şanslısın: Adana, Antakya, Antep (Gaziantep). Biz Adanalılar çocuklarımıza koli gönderdiğimizde yurt odaları bayram yeri olur. Çünkü hiçbir Adanalı bir kişilik koli yapmaz. Biz çocuklarımıza "Arkadaşlarını da çağır, bir çay demleyip, beraber yiyin" deriz."Sen hangi Adana'yı anlatıyorsun?" dediğinizi duyar gibiyim. Ben içinde yaşadığım Adana'yı anlatıyorum. Gazetelerin 3'ncü sayfa haberlerinde okuduğunuz Adana, aslında ancak diğer şehirler kadar adli olay yaşıyor. Pek çok şehirde aynı olaylar yaşanıyor ama Adana'nın adı çıkmış bir kere. Son yıllarda özellikle nisan ayında Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile 3'ncü sayfadan gazetelerin kapak sayfasında manşetlere taşındık. Peki, Türkiye'nin ilk karnavalında o en güzel ve renkli kortejler, rengârenk stantların mimarı kim? Tabii ki kadınlar. Adana sevdalısı ve Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir babası Ali Haydar Bozkurt da her alanda Adana'nın bu güzel yüzünün öne çıkması için mücadele ediyor ve hepimize ilham veriyor.Şehirde genel olarak hoşgörü hâkim olunca, kadın-erkek ayrımı da iş dünyasında çok etkili olamıyor. Örneğin; ilk kadın otobüs şoförleri yıllar önce Adana'da göreve başladı ve çoğu mesleğini icra etmeye devam ediyor. Aslında bu hareket sembolik gibi görünse de bir erkek mesleği olarak bilinen "otobüs şoförlüğü" alanında olunca tam bir manifestoydu. Siyasette ve tarihte de kadınlar hep güçlü ve önemli noktalarda yer aldılar. Kadeş Barış Antlaşması'na mührünü basan ilk kadın kraliçe Puduhepa'nın mührü Adana Müzesi'nde sergilenmektedir. Adanalı Kara Fatma, Fatma Seher; aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği komuta etmişti. (Adana'da Karafatma Caddesi'ne adı verilmiştir.)Bir şehri ve bir ülkeyi tanımak için insanını, özellikle kadınını tanımanız iyi olur. Biz de Sabah Güney'i anlatan bu özel ekte, "Adana'nın Kadın Gücü" başlığıyla yola çıkarak, uzun süren görüşmeler ve buluşmalar sonucunda ilham veren başarı hikâyeleri ile bezenmiş bu güzide çalışma için buluştuk. "Adana'da herkes birbirini tanır" desek de bu güzel kadın buluşmasında ilk kez karşılaşanlar, birbirini merak edenler oldu. Büyük bir sanayici ile ünlü bir influencer, bir antrenörle bir holding yöneticisi, bir yoga eğitmeni ile çiftçi bir kadın aynı masada yan yana oturduk. Birbirimizin kısa hikâyesini dinlerken bile büyük ilhamlar aldık ve düzenli olarak buluşmak istedik. Sabah Gazetesi şemsiyesinde, bu haber merkezinde buluşan kadınlar arasında yeni dostluklar da doğacağından eminiz.İlk kadın bakan İmren Aykut, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz dünyaca ünlü kemancımız Suna Kan, sporda 1980 yılında Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kızı Nesrin Ongun Adanalı başarılı kadınlara diğer örneklerdir. İpek Soylu, tenisin en prestijli turnuvalarından biri sayılan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda teklerde Grand Slam ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçidir ve Eylül 2014'te Amerika Açık'ta Türkiye'nin ilk Grand Slam kupasını kazanmıştır. Çağla Büyükakçay, 2014 yılında BMW Malezya Open turnuvasında çeyrek finale çıkan ilk Türk tenisçi olmuştur. Büyükakçay, 2016 İstanbul Cup turnuvasının finalinde şampiyon olarak tarihe geçmiştir. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında ilk kez bir kadın yüzücü en iyi dereceyi aldı. 17 yaşında bu başarıya imza atan Ilgın Çelik de Adanalı bir kızımızdır. İş dünyasında Güler Sabancı, basında güncel bir isim olan Fulya Öztürk de Adanalıdır.