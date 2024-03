Berrak Su: Mersin ve Türkiye ekonomisine doğal bir katkı

Akaryakıttan inşaata, turizmden gıdaya kadar pek çok sektörde başarıya imza atan ÇAAŞ Group, Berrak Su firmasıyla da su sektörüne adım attı. Yıllık 2 milyon 500 bin damacana üretimi ve 5 milyon koli pet şişe üretim kapasitesinde olan Berrak Su, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini 4 katına çıkarma hedefinde ilerliyor.Berrak Su'yun lezzetini, Torosların zirvesinde yıl boyu yağan kar ve yağmur suları ile zenginleşerek, Mersin'in Çamlıyayla İlçesinde eşsiz doğası ile olgunlaşan ve doğal kaynağından alındığını belirten ÇAAŞ Grup Onursal Başkanı Hüseyin Çalışkan, yeni yatırımlarla Mersin ve Türkiye'ye ekonomisine katkı sağladıklarını belirterek, "Su sektöründe, Mersin merkezli tek su markası olan Berrak Su markası da bünyemizde yer almaktadır. 8.18'lik PH değeri ile birçok ulusal markaya sahip sudan çok daha iyi kriterlere sahibiz. Grup olarak girdiğimiz her sektörde önemli bir rol üstleniyoruz. Birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla birçok kesime hitap ediyoruz" dedi.Hüseyin Çalışkan, "Kalitemizi daimi ve güvenilir kılmak için her gün üretimin değişik aşamalarından örnekler alınarak laboratuvarlarımızda test edilir. Üretim boyunca el değmeden geçen süre sayesinde tüketici, her daim lezzetli, sağlıklı ve güvenilir Berrak Su'yun tadını çıkarır. Şişeleme tesisimiz bünyesinde mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin gerçekleştirildiği en son teknolojiye sahip laboratuvarlar bulunmaktadır. Yenilikçi, vizyon sahibi bir yapıda olmamız şart. Binlerce kişiyi istihdam ediyoruz. Çalışanlarımızın her birine kendi alanlarına yönelik kurslar, eğitimler veriyoruz. Çünkü müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli" diye konuştu. Çalışkan ayrıca, lojistik hizmeti, akaryakıt taşımacılığı, gıda ve turizm sektöründe de öncü ve sayılı şirketlerin başında geldiklerini söyledi.