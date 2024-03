Bu kadim topraklar 10 medeniyet ağırladı

Dünya coğrafyasının en önemli su kaynaklarından biri olan Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin verimli arazilerinde kurulu olan Adana'nın tarihi, bundan yaklaşık 8 bin yıl öncesine dayanıyor. Dünyanın en eski yerleşim birimlerinden biri olan Adana adını, Yunan mitolojisinde geçen gök tanrısı Uranus'un oğlu Adanus'dan alıyor. Hititler'den Osmanlı'ya kadar 10 ayrı büyük medeniyete ve 18 ayrı siyasi yapılaşmaya ev sahipliği yapan kent, son olarak uğradığı Fransız işgalinden, Kurtuluş Savaşı'nda halkın direnişi sonucu 5 0cak 1922'de kurtarıldı.Nüfusu 2 milyon 270 bini bulan, bu yönüyle Türkiye'nin 7'nci büyük ili durumunda olan Adana, tarihin her döneminde önemli bir yerleşim alanı oldu. Adana'nın ticari, siyasi ve askeri olarak önemi bugün de büyüyerek devam ederken, diğer yandan geçmişe dair izler ilin dört bir yanında görülebiliyor. Özellikle kaleler, hanlar, köprüler ve camiler, Adana'nın tarihi zenginlikleri arasında dikkat çekiyor.Kent merkezindeki Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, Etnoğrafya Müzesi ve Atatürk Evi gezilmesi gereken yerler arasında öne çıkıyor. Ulu Cami, Sabancı Merkez Cami, Bebekli Kilise, Taşköprü ve Tepebağ'daki Eski Adana Evleri de Adana'nın önemli ziyaret noktalarından. Ayrıca merkez dışındaki Anavarza, Şar ve Misis ören yerleri ile Akyatan ve Ağyatan Kuş Cennetleri de en çok ilgi gören turizm noktaları arasında bulunuyor. YEMEDEN DÖNME Adana yöresinin zengin bir mutfak kültürü bulunuyor. Yemeklerin başlıca malzemeleri un, bulgur, et, sebze çeşitleri, baharat türleri, süt, yoğurt ve çökelekten oluşuyor. Yörenin kendine has ünlü yemeği 'Adana Kebabı'nın yanında bol yeşillik ve soğan salatasıyla yenilirken şalgam suyu ve ayran içiliyor. Adana'nın diğer yöresel yemekleri, içli köfte, çiğ köfte, analı-kızlı, humus, sıkma, şırdan, mumbar, etli kömbe, dul avrat çorbası, yüksük çorbası.Adana'nın Reşatbey semtinde bulunur, Taşköprü'ye çok yakındır. 1998 yılında hizmete girmiş olan caminin mimarı Necip Dinç'tir. 32 metre çaplı ana kubbesi olan camii Seyhan Nehri'nin batı kıyısında yer alıyor. Ayrıca Adana Sabancı Merkez Camii'si Orta Doğu'nun en büyük camii olma özelliği taşımaktadır. Açık alanının düzenlenmesi ile birlikte kapasitesi 28 bin kişiye çıkartılan caminin iç kapasitesi 20 bin kişiliktir. Klasik Osmanlı mimarisi tarzında yapılan cami, görünüm olarak Sultan Ahmet Camii'sine plan ve iç mekan dizaynı olarak Selimiye Cami'sine benzemektedir. Adana'nın ziyaret edilmesi gereken yapılarından bir tanesidir.Adana Kent merkezinde bulunan ve Seyhan Nehri üzerinde kurulan Taş Köprü önemli bir tarihi yapıttır. Köprü, Seyhan ve Yüreğir yakalarını birleştirmektedir. Roma İmparatorluğundan kalma bu tarihi eser Adana'nın sembolü olarak kabul edilmektedir. Tarihin Roma İmparatoru Hadrian tarafından yaptırılmıştır fakat tamamen bitirilmemiştir. Sonraki Roma İmparatoru Justinianus tarafından ciddi şekilde onarımı yapılmış, sağlamlaştırılmış ve tamamlanmıştır. İmparatorluk zamanında 21 gözlü olarak hizmet veren köprü, günümüzde Seyhan Nehri'nin ıslahı sırasında 7 gözünden olmuş ve 7 gözü toprak altında kalmıştır. Köprü şimdilik 14 gözlü olarak ayakta durmaktadır. 310 metre uzunluğunda olan Taşköprü'nün genişliği 11.24 metre olarak hesaplanmış, Osmanlı İmparatorluğu zamanında da onarımdan geçmiştir ve günümüzde hala faaliyet göstermektedir. Taşköprü dünyada kullanılan en eski köprüdür.Köprü, Adana'nın Karaisalı ilçesinin Kıralan Köyü'nde bulunuyor. Yöre halkı tarafından büyüklüğü nedeniyle Koca Köprü de denilmektedir. Kıralan Demiryolu Köprüsü ya da 1912'de Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman köprüsü olarak da bilinmektedir. Adana'ya 64 kilometre uzaklığındadır. Almanlar tarafından inşa edilen bu köprünün yapım amacı ise İstanbul-Bağdat-Hicaz Demiryolu'nu birbirine bağlamaktır. Köprünün tam uzunluğu 172 metredir. Yerden en yüksek ayak yüksekliği 99 metredir. 1907 yılında yapılmaya başlanmış, 1912'de tarihin teknolojisi ile bitirilmiştir. Köprü ayak bakımı için, köprünün 4 ayağında bakım merdivenleri kuruludur. Köprünün yapımı sırasında 21 işçi ve 1 Alman mühendis çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmiştir. Köprü çok sayıda filmin çekim merkezi olmuştur. Son olarak James Bond filmleri serisinden Skyfall filminin 'tren üzerinde kavga' sahnesi, Varda Köprüsü üzerinde çekildi.1924 yılında açılan Adana Arkeoloji Müzesi şehir merkezinde bulunup Türkiye'nin en eski müzelerinden biridir. Kuruköprü'de bulunan Etnografya Müzesi, Seyhan istikameti üzerinde bulunan Atatürk Müzesi ve Adana- Ceyhan arasında bulunan tarihi İpek Yolu üzerindeki Misis Mozaik Müzesi kentin en eski yapılarından ve kültürel birikimlerinin önemli yerlerindendir. Adana'ya gelip Misis ve Karasu Antik Kentleri'ni dolaşmadan gitmek olmaz. Adana'daki eski evler yani tarihten kalmış yapıtlar yöresel mimarinin önemli örnekleri arasındadır. Özellikle kentteki Taş Köprü ve Tepedağ'da bulunan eski Adana evleri tarihi güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır.Adana'nın Kozan ilçesi sınırları içinde bulunan Kilikya bölgesinde bulunan antik bir kent olup, Adana'nın en eski tarihi kentidir. Çevresi mesire alanı olarak kullanılan antik kent günümüzde koruma altına alınmıştır. Adana'nın yaklaşık 70 km kuzeydoğusunda olan Dilekkaya köyünde bulunuyor. Bir tepedeki konumu üzerinde olan antik kentin tarihi çok eskilere gitmektedir. Kent tarihi ise Roma İmparatorluğu devri öncesi hakkına kadar gitmektedir. Bu uygarlıktan önce her ne kadar bir yerleşim yeri olduysa da hakkında hiçbir bilgiye rastlanılmamıştır. Adana'da mutlaka ziyaret etmeniz gereken tarihi bir yerdir. Tarihi Kız Lisesi, Adana İstasyonu, Büyük Saat, Adana Ulu Camii, Adana Bebekli Kilise kentte gezip görebileceğiniz önemli yapılar.