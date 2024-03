Dünyagöz Adana büyüyor

Dünyagöz Hastaneler Grubu 28 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de 21, yurt dışında 10 ayrı noktada göz sağlığı alanında hizmet sunuyor. Her geçen gün hizmet ağını büyütmeye devam eden Dünyagöz, Adana'daki hizmet binası daha da büyüyor. Gelecek yılının sonunda açılması planlanan hastane hakkında bilgi veren Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Operasyonlar Başkanı Vahit Kapıcıoğlu, "2011 yılından beri hali hazırda Adana'da deneyimli hekim kadromuzla son teknoloji ve tedavi yöntemleri ile gözün tüm branşlarında kesintisiz göz sağlığı hizmeti veriyoruz. Ayrıca 2025 yılı sonunda hizmete girmesi planlanan Adana'daki yeni yatırımımız ile daha da büyüyeceğiz. 11 katlı yapılması planlanan modern yeni binamızla 12 bin 500 metrekarelik alanda 5 ameliyathane, 50 yatak kapasitesi ile hizmet ağımızı büyüteceğiz. Dünyagöz Adana bünyesinde 200 çalışan ve 20 hekim görev yapacak" diye konuştu.Adana'ya yapılan yeni yatırım ile sağlık zincirlerini daha da büyüttüklerini söyleyen Kapıcıoğlu, "Toplamda 250 bin kapalı metrekareye ulaşan Türkiye ve dünyada benzeri olmayan göz hastaneler zincirimizle, yılda 167 ülkeden 120 bin yabancı hastaya hizmet veriyoruz. Türkiye'de sağlık turizminin öncülerinden ve liderlerinden biriyiz. Yurtdışındaki temsilcilerimiz ve online rezervasyon sistemlerimiz sayesinde, yurtdışından gelen hastaların havaalanından karşılandığı andan, tedavileri tamamlanıp ülkemizden ayrıldıkları ana kadar onlara hizmet sağlıyoruz. Bugüne kadar sağladığımız yüksek standartlardaki hizmet, göz sağlığı konusunda yabancı ülkeler arasında da bir referans noktası haline gelmemizi sağladı. Adana'daki yeni yatırımımız ile büyüyen sağlık zincirimizi güçlendirerek, Türkiye sağlık turizmine güneyde yoğun tercih edilen yeni bir üs daha kazandırmış olacağız" dedi.Göz ve göz çevresi sağlığı alanında tüm branşlarda en gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı, yüzlerce tedavi yönteminin uygulandığı bir medikal referans merkezi haline geldiklerini söyleyen Kapıcıoğlu, "Hastaneler grubumuz, her biri kendi alanında deneyimli ve uzmanlaşmış güçlü bir hekim kadrosuyla hizmet vermektedir. Toplumun her kesimine en yüksek standartlarda göz sağlığı hizmeti sunma amacıyla çıktığımız yolda bugün yurt içinde 21, yurt dışında 10 ayrı noktada kesintisiz olarak göz sağlığı alanında hizmet sunmaktayız. 350 kişilik hekim kadromuz ve 3 bin 500'e yakın çalışanımızla birlikte gözün 29 farklı branşında 500'e yakın tedavi yöntemini kapsayan katarakt, lazer, glokom, retina hastalıkları, oküloplasti, orbita cerrahisi, oküler onkoloji, kök hücre gibi tecrübe ve teknoloji gerektiren tüm teşhis, tetkik ve tedavi hizmetlerini, günde 8 bin poliklinik ve bin ameliyat kapasitesiyle sunuyoruz" diye konuştu.Göz sağlığına dair en son teknoloji ve dünya standartlarında en kaliteli tetkik ve tedavi cihazlarını Türkiye'ye getirdiklerini söyleyen Kapıcıoğlu, "Bu teknolojiler arasından en güvenilir olanları, Avrupa ve Amerika ile eş zamanlı olarak hastanelerimiz bünyesine dahil ediyoruz. Tüm şubelerimizde aynı standartları hastalarımıza sunabilmek adına en gelişmiş ve güvenilir cihazları kullanmaktayız. Dünyagöz olarak kullandığımız tüm sarf malzemeleri, ileri teknolojileri ve FDA gibi bağımsız otoritelerce onaylanmış olmalarını ön koşul olarak gözetiyoruz. Dünyanın dört bir yanından eğitim ve uzmanlaşma amacıyla ülkemize gelen göz hekimlerine farklı branşlardaki uzmanlıklarımızı aktarmak üzere simülatör destekli eğitimler vermekteyiz. Özellikle lazer, katarakt ve vitrektomi alanlarında dünya çapında oftalmoloji konusunda iddialı ve tercih edilen bir kuruluş olarak tanınıyoruz" dedi.