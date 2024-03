Dünya Bakliyat Günü, Mersin Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte bakliyat ürünleri tanıtılırken, tamamı bakliyat ürünleri kullanılarak yapılan ve 20 aşçı tarafından hazırlanan geleneksel yemeklerin yanı sıra, dünya mutfağından örneklerin de yer aldığı, 120 çeşit bakliyat ürünlerinden oluşan yemekler sergilendi.Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, her yıl gerçekleşen ölümlerin yüzde 40'ı kalp damar hastalıkları ve kanserden kaynaklandığını belirterek, "Yaygınlaşan Amerikanvari ve fast food beslenme tarzı özellikle genç nesillerimiz için önemli bir risk oluşturuyor. Tüm bu sağlık sorunlarıyla mücadelede bakliyat en etkin besin kaynakları arasında gösteriliyor" dedi.Abdullah Özdemir, şunları kaydetti: "Et ve et ürünleriyle benzeri protein seviyesine sahiptir. Oysa fiyat olarak kıyaslandığında bakliyat çok daha ekonomiktir, porsiyon başına maliyeti düşüktür. Sağlıklı beslenmeye olan katkısı yönüyle de gelir seviyesi yüksek sofralar için vazgeçilmezdir. Baklagiller, protein açısından zengindir, önemli bir lif kaynağıdır, temel vitamin ve mineralleri ihtiva eder, kolesterol bulunmaz, gluten içermez, anti alerjiktir. Diğer bir özelliği ise hayvansal protein içeren diğer gıdalara kıyasla daha uzun süre bozulmadan saklanabiliyor. Bir diğer özelliği de zengin olsun, fakir olsun, her sofranın gıdası olmasıdır.Bakliyatın insanlar için olduğu kadar toprak için de faydalıdır. Toprağa azot salgıladığından dolayı toprağı daha verimli hale getiriyor. Türkiye'de 25 milyon dekar nadas alanı var, 20 milyon dekar ekilmeyen alan var. Bunların beşte biri ekilse, şu anki bakliyat üretiminin iki mislini üretiriz. Biz bir slogan oluşturduk; geleceğin gıdası bakliyattır. Vegan, vejetaryen, glutensiz beslenme eğilimi artıyor. Bu önemli, gençler arasında özellikle bu moda oldu."Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise 'Dünya Bakliyat Günü'nün önemine değinerek, "Tanıtımın olduğu kadar üretim, işleme, paketleme, pazarlama, pazara ulaştırma ve ihracat boyutu da var. İnsan beslenmesinde bitkisel kaynaklı proteinlerin yüzde 22'sini bakliyat teşekkül ediyor. Gene karbonhidrat olarak da yüzde 7'ye tekabül ediyor. Tabii insan beslenmesi yanında hayvanların beslenmesi konusu da var. O konuda da gene yüzde 38 nispetinde bakliyattan nasipleniliyor. Gene yüzde 5 nispetinde karbonhidrat hayvan beslenmesinde de bakliyattan elde ediliyor" diye konuştu.Vali Pehlivan, "Ülke olarak bakliyatta biz de aslında azımsanmayacak boyutta üretim gerçekleştiriyoruz. Bu sene 1,3 milyona tona tekrar çıktı. Özellikle de nohutta üçüncü mercimekte de dünyada dördüncü sıradayız. Ürün arzında son 15-20 yılda veya 30 yılda belli bir gerileme olduğu kabul edilebilir, söylenebilir ama yine son yıllarda devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın üretim politikaları çerçevesinde sağlamış olduğu teşviklerle 1 milyon tondan 1,3 milyon tona çıktı. Üretim arzında giderek bir artış söz konusudur" dedi. Programda, 20 aşçı tarafından hazırlanan geleneksel yemeklerin yanı sıra, dünya mutfağından örneklerin de yer aldığı, 120 çeşit bakliyat ürünlerinden oluşan yemekler sergilendi.