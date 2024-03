Hayatı TAT’landırmaya devam edeceğiz

Dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeye 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Tat Bakliyat Genel Müdürü Tuba Memiş, en önemli rekabet güçlerinin markalı üretim, geniş ürün portföyü ve ihracattaki geniş pazar stratejileri olduğunu söyledi. Tat Bakliyat Genel Müdürü Tuba Memiş, "Türkiye'nin ilk paketli bakliyat satan markalarından biriyiz. 350.000 metrekare üretim ve depolama alanı ile toplam 1.000.000 ton/yıllık üretim kapasitesi toplam 470.000 ton/yıllık ürün satışı kapasitemizle sektörün en büyük üretim kapasitesine sahip firmaları arasında yer alıyoruz. 'TAT' markamızla, yaptığımız tüketici odaklı çalışmalarımız, 93 farklı ürün çeşitin de kaliteden asla taviz vermeyerek, bakliyat ve hububat sektöründe tüketicilerin en çok tercih ettikleri markalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.Tuba Memiş, "Kaliteye verdiğimiz önem, titiz çalışmamız, her yıl sektörümüzde yaptığımız yeni yatırımlar, çalışanlarımıza verdiğimiz önem, bizi sektörümüzde farklı bir konuma taşıdı. Kendi tesislerimizde özenle paketlediğimiz ürünleri sadece Türkiye'de değil 100 ülke mutfağında pişirmekte olup, Konvansiyonel ve Organik Pirinç, Bulgur, Kırmızı Mercimek, Yeşil Mercimek, Sarı Mercimek, Nohut, Fasulye çeşitleri, Bezelye, Börülce, Bakla, Popcorn, Buğday, Arpa, Kinoa, Chia, Keten Tohumu, Karabuğday, Siyez Bulguru, Bakliyat Unları, Mısır Unu ve Hazır Çorba ürün çeşitleriyle yaklaşık 45 yılı aşkın bir tecrübe sahibiz" diye konuştu. Toplamda 350 bin metrekare alan üzerine kurulu 9 fabrikada üretim yaptıklarını belirten Tuba Memiş, "Ulusal ve yerel zincir marketler, online satışlarla ürünlerimiz tüm Türkiye genelinde yoğun olarak kullanılıyor. Kapasitemizin yüzde 55'ini yurt dışı pazarlarımız için kullanıyoruz. Ayrıca firmamız bünyesinde 'Tatlog Lidaş' ile lisanslı depoculuk hizmeti veriyoruz. Bakliyat ve bulgur ürünlerine yönelik talepler dünya genelinde artmaya devam ediyor. Bulgurda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan firmalarından biri olarak, yeni pazarlara girerek dünyada Türkçe ismiyle tanınan ve bilinen bulgurun tanıtılmasına ve tüketimini arttırmaya devam edeceğiz. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olmamız, her yıl son teknolojiye göre fabrikalarımızı modernize ederek verimliliğimizi ve kalitemizi arttırmamız, Tat markamıza duyulan güven, yılların vermiş olduğu tecrübe ve tanınırlık hem ihracatta hem de yurt içinde bize başarı getiriyor" şeklinde konuştu.Tuba Memiş, "Kalitemiz, tüketicilerimizin takdirini alarak her yıl TAT markalı ürünlerimize olan talebi arttırmakta, bu da bizi her yıl daha fazla yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya yönlendiriyor. Türkiye'nin en büyük gıda firmalarından biri olarak sektörümüzde büyümeye, yeni yatırımlara devam ederek ihracatımızı ve istihdamımızı arttırmaya, dünyadaki yenilikleri takip ederek ve yeniliklere öncü olarak, kalitemize daha fazla odaklanarak hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz" dedi. Tat Bakliyat Genel Müdürü Tuba Memiş, "Firmamızın başarılı yöneticiler ve nitelikli çalışanlar tarafından tercih edilme nedenlerinden bazıları sektöründe en büyük firmalardan biri olması, düzenli ve sürekli yatırımlarla büyümesini her yıl sürdüren bir firma olması, güvenilir bir lider yapısına sahip olması. Ülkemizin geleceği için iş gücümüzün niteliğini artıran, ekip çalışmasına uyumlu gençleri yetiştirmeliyiz. Bu süreçte firmamızdaki nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için genç nesile yönelik projeler yürütüyoruz. Üniversitelerin ilgili birimlerinde yetişen gençleri firmamızda istihdam ederek usta çırak yöntemiyle iş dünyasına hazırlıyoruz. Bu süreçte başarılı olan gençlerimizi firmamıza kazandırıyoruz. Kurulduğumuz günden bu güne kalite ve lezzet anlayışımızdan ödün vermeden bizi biz yapmaya ve hayatı TAT'landırmaya devam edeceğiz.