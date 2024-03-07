Hedefimiz 20 bin kişiye istihdam

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vekili H. Ruhi Koçak, Tarsus OSB sınırları içerisindeki sanayi parsellerinin tamamına yakınının yatırımcılara ön tahsisinin yapıldığını söyledi. Sadece 5 adet boş parsel kaldığını ifade eden Koçak, yapı ruhsatı yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan katılımcıların üretime başladığının dile getirdi. Koçak, kısa vadedeki hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: "Ön tahsisi yapılan yaklaşık 130 civarı katılımcımıza da en yakın zamanda tahsis yaparak yapı ruhsatı vermeyi planlıyor ve hedefliyoruz. İlk etabımızdaki hemen hemen tüm parsellerde doluluk oranına ulaştık. Fabrikalarımız faaliyete geçiyor, Tarsus OSB Çukurova'nın gözbebeği haline geldi, gururluyuz." Onaylanan kısmi parselasyon sonucu ön tahsisi yapılan katılımcılara tahsis işleminin yapıldığını belirten Koçak, "Şuan için 14 katılımcıya tahsis yapılmıştır. Tahsis edilen 7 katılımcımız inşai faaliyetlerini bitirdi ve 6 katılımcımız yapı kullanma izin belgesi, 1 katılımcımız ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldı" dedi.Ara eleman ihtiyacı için ise yeni bir okul kurmayı hedeflediklerini dile getiren Koçak, "Uygulama atölyeleri, uygulama laboratuvarlarından oluşan 45 derslikli, bin 440 öğrenci kapasiteli, 4 bin 600 metrekare inşaat alanı olan, 3 katlı, 100 araç kapasiteli otoparklı, 400 metrekare sosyal faaliyet alanı olan, betonarme karkas yapı sistemli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan araç gereç standartlarında "Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kazandırıyoruz" diye konuştu.Koçak, "Temenni ediyoruz ki 2024 yılı sonuna kadar genişleme alanımızın da çalışmalarına başlamış olacağız. Mevcut OSB'miz ve genişleme alanımız ile birlikte doğrudan yaklaşık 15-20 bin kişilik istihdam yaratmayı planlıyor ve hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Yatırımcılara da çağrıda bulunan Koçak, "Bölgemizde ağırlıklı olarak gıda, ambalaj, metal sanayi, cam sanayi ve otomotiv yedek parça sektörlerine yönelik tesisler kurulacak. Deprem afetinden sonra da güvenli bölge olarak öne çıkan bölgemize yönelik altyapısı tamamlanmış, gerek lojistik gerek konumu itibariyle güzide bir yere sahip olan bölgemizde satılabilir 5 sanayi parselimiz için yatırımcılarımızı bekliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile Ülkemizi ve Bölgemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.