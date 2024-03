Karnaval, Adana ve tüm bölgeye ekonomik katkı sağlıyor

Bu yıl 13-21 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına dahil edilmesiyle birlikte çok daha fazla yerli ve yabancı turisti Adana'ya çekecek. Bakanlığın profesyonel etkinlik desteği ve yurtiçi-yurtdışı tanıtım desteği ile birlikte karnaval süresinin 9 güne çıkması, Adana ekonomisine rekor seviyede canlılık sağlayacak.Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olarak yurtiçinden ve yurtdışından yüzbinlerce kişiyi Adana sokaklarında buluşturan etkinliklerle, karnaval boyunca Adana ve bölge illerinde tüm oteller en yüksek kapasiteye ulaşıyor. Adana yönündeki kara ve hava ulaşım araçları karnaval döneminde kapasitelerini doldurup ek seferler düzenleme yoluna gidiyor. Adana'daki tüm oteller, restoranlar, kafeler, eğlence yerleri, mağazalar, küçük esnaflar, hediyelik ve yiyecek stantları, toptancı ve dağıtımcılar, gıda üreticileri, taksi ve dolmuşlar dahil olmak üzere karnaval döneminde kent ekonomisi her anlamda canlanıyor."Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Fikir Önderi ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, karnaval ekonomisinin Türkiye'nin diğer kentlerine de örnek olduğunun altını çizerek "Bu organizasyonların yerel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınması büyük bir turizm hareketliliği sağlıyor. Böylelikle hatırı sayılır bir ekonomik hacim oluşuyor. Ayrıca kentlerin, bölgelerin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlanmış oluyor. Karnaval, şu anda Adana'nın değil bütün bölgenin tanıtımına yöneldi. Dünyanın her yerinden Adana'ya gelenler otomobille 3 saatte Kapadokya'ya, 30 dakikada Tarsus'a, 45 dakikada Mersin'e, 2 saatte Hatay'a, 4 saatte Göbeklitepe'ye veya Nemrut'a ulaşabiliyorlar. Karnavalı Adana'da yapıyoruz ama bu yerleri de tanıtıyoruz. Bu turizm potansiyeli, ülkemizin hemen her kentinde var" dedi.İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından birçok turizm şirketi, özel "Karnaval" gezi paketi oluşturduğunu kaydeden Bozkurt, şunları kaydetti: "Adana'da bulunan otellere yapılan rezervasyonlarda Türkiye genelinden olduğu kadar yurtdışından da taleplerin oldukça fazla olduğu görülüyor. Karnavala, Adana ve ilçelerinden katılacak 1 milyondan fazla kişiye ek olarak; yaklaşık 150 bin kişinin konaklamalı, 400 bin kişinin de günübirlik olarak Adana'nın çevre illerinden, diğer illerden ve yurtdışından katılması bekleniyor. Günübirlik veya konaklamalı olarak gelmesi beklenen ziyaretçilerle birlikte toplamda beklenen 1 milyondan fazla kişilik karnaval katılımcısının, Adana ekonomisine sadece bu yıl yaklaşık 4.5 milyar TL'ye yakın bir katkı sağlayacağı hesaplanıyor."