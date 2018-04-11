2018 ruj modasında o renkler ön planda!

Doğallıktan vazgeçmeyenler için, doğal olsun ama az biraz da renk versin diyenler için oldukça ideal olan bu rujlar, gerek günlük gerekse gece kullanım için uygun. Nude tonlarda rujları seviyor ve gittiğin her yerde bakışları üzerine çekmek istiyorsan; içinde kahverengi-turuncu ton barındıran kiremit rujlar kesinlikle favorilerin arasında yerleşmeyi başaracak.
Giriş Tarihi: 11.4.2018 16:01
80'ler modasının tekrar hayatımıza girmesiyle, kahverengi tonlardaki nude rujlar da yine eskisi gibi makyaj rutinimizde yerlerini aldı. Eminiz ki her birimizde en az bir tane kahverengi tonlu ruj var.