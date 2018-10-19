Ani cilt problemlerine hızlı çözümler...

ETKİLİ NEMLENDİRME

Yüzümüz bazen hava değişikliklerinde ya da seyahat sırasında çok fazla kurur. Kuruyan cildinizi sabah hızlıca kendine getirmek için sevdiğiniz bir serumdan 3-4 damla nemlendiricinizin içine karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Farkı hemen hissedeceksiniz!

BUZLA KARŞI SALDIRI

Sabahları yüzünüze uygulayacağınız minik bir buz terapisi kan akışınızı hızlandırır, cildinizi uyandırır. Birçok ünlü isim de gözaltı morluklarından buz sayesinde kurtuluyor. Eğer yüzünüzde yeni çıkan bir sivilce varsa bir buzu kağıt havluya sarın ve sivilcenin üzerinde bekletin. Sivilceniz daha fazla büyüyüp tam bir baş belası olmadan önce bu şekilde kurtulabilirsiniz.