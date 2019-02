Soğan suyu ile saç uzatma!

Genetik özelliklere bağlı olarak kadınlarda saçların uzaması kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Kimi kadın için saçlarının uzaması oldukça hızlı olsa da kimi kadın için ne yazık ki durum tam tersi. Saçın yavaş ya da hızlı uzamasını etkileyen bir diğer etken ise saça uygulanan bakımdır. Saç kırıkları, yüksek ısı içeren şekillendiriciler saçı yıpratarak uzamasının önüne geçer.Soğan suyu ile saç köklerinin korunduğu ve güçsüzleşen saçları onardığı uzmanlarca kanıtlanmıştır. Özellikle incelmiş ve beyazlaşmış saçlar için en etkili yöntemin soğan kürü olduğu bilinmektedir.

Kadın olmanın en güzel yanlarından biri elbette uzun ve hacimli saçlara sahip olmak. Her ne kadar birçok kadının tercihi kısa saç olsa da her kadın için uzun saçın yeri ve önemi farklı. Saçının zor ve yavaş uzadığını düşünen kadınlar saçlarını kısa kestirmekte çare bulurken birçok kadın ise son dönemlerde saçlarına kaynak yaptırarak bu konuya geçici bir çözüm sağlıyor. Oysa günümüzde her şeyin olduğu gibi saç uzatmanın da doğal yolları mevcut.

Bitkisel saç bakımı saçınızı uzatmak için size gereken desteği sağlayacaktır. Saçderisini yapılandıran ve besleyen saç bakım uygulamaları saçın çok daha sağlıklı olmasını sağladığından uzamasına imkan tanır.

SOĞAN SUYU SAÇ UZATIR MI?

Saç dökülmesini önleme, yeni saç çıkarma, beyaz oluşumunu engelleme, mantar, egzama gibi saç derisi hastalıklarını ortadan kaldırma özelliği bulunan soğan suyu saçın hızlı uzaması için de oldukça etkilidir. Soğan suyundaki bu özelliğin asıl maddesi ise sülfürdür. Sülfür kolajen dokuların üretimini arttırır. Soğan doğradığınız esnada gözlerinizi yaşartan madde ise kükürttür. Demir ve kükürt saç derisindeki kan dolaşımını arttırır. Artan kan dolaşımı ise saçın çok daha hızlı uzamasını sağlar.

SOĞAN SUYU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

1. Yöntem

-1 litre su kaynatın

-Dört adet soğanın kabuklarını soyun ve doğrayın

-Kaynar su içine doğradığınız soğanları ekleyerek 10 dakika daha birlikte kaynatın

-Yıkadığınız saçlarınızı soğan suyu ile durulayın. Ertesi güne kadar saçlarınızı bir daha yıkamayın. Uygulayanlar koku olmadığını söylüyor ama eğer siz rahatsız olursanız ertesi günü beklemeden 2 saat sonra saçınızı tekrar yıkayabilirsiniz.

2. Yöntem

-2 adet soğanı katı meyve sıkacağından geçirin

-Bu suyu saç derinize masaj yaparak uygulayın.

-Bir saat kadar saçlarınızda beklettikten sonra saçlarınızı masaj yaparak yıkayın.

3. Yöntem

-Bir bardak içerisinde soğan suyunu ve 1 yemek kaşığı kadar balı karıştırın. Saç derinize masaj yaparak uygulayın

-Yarım saat beklettikten sonra saçlarınızı masaj yaparak yıkayın.

4. Yöntem

-Küçük bir tencere içerisine 2 adet soğan ve üzerlerini bir miktar geçecek kadar su ilave edin.

-6 dakika kaynattıktan sonra ılınana kadar bekletin

-Saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve saç bonesi takarak iki saat kadar saçınızda bekletin.

-2 saat sonra saçlarınıza masaj yaparak saçlarınızı yıkayın.