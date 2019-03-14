Saç detoksu ne işe yarar? saç detoksu nasıl yapılır?

Uzun süre ısılı işlem, sık sık boyamada ya da şampuanların içerisinde bulunan sülfat nedeniyle saçlarınız yıpranmış, güçsüz ve cansız görünebilir. Gün içinde ya da haftada bir kez yapılan saç bakımı bir süre yeterli gibi görünse de hemen eski halini geri alır. Stres, hava kirliliği gibi nedenlerden dolayı oluşan saç toksinlerini bir an önce yok etmek, parlak, canlı ve güçlü saçlara sahip olmak istiyorsanız saç detoksunu mutlaka tercih etmelisiniz. Saç derisinden uçlara kadar etki sağlayan aynı zamanda kolayca uzamasına neden olan saç detoksu dökülme, kepek yada egzama gibi sorunlarında önüne geçiyor. Uzman kuaförlerin önerdiği saç detoksu adım adım hazırladığımız yazıda bulabilirsiniz.

SAÇ DERİSİNİ TEMİZLEYİN

Kepeksiz ve temiz bir saç derisi, saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlar. Aynı zamanda temizli ve bakımlı bir görünüme kavuşturur. Bu nedenle saç derinizdeki ölü derileri ve saç derisine sinmiş yağları temizlemek için selenyüm sülfür, salisilik asit ve pritiyon çinko içeren bir şampuanla yıkayın.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANMAYIN

Saçlarınızı yıkadıktan sonra kurutma makinesi ile saçları kurutmak, saç uçlarınızın kırılmasına veya cansız görünmesine sebep olabilir. Bu yüzden havlu yardımıyla kurumasını sağlayın.

ZEYTİNYAĞI MASAJI YAPIN

Yıpranan saçlarınızı kısa sürede sağlıklı hale getirmek için zeytinyağı ile masaj yapabilirsiniz. 1 çorba kaşığı zeytinyağını mikrodalga fırında 10 saniye ısıtın. Daha sonra kuru saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

ÇAY AĞACI YAĞI MUCİZESİ

Doğal antifungal içeren çay ağacı yağı saç derilerilerindeki kepeklerin giderilmesine birebir yardımcı oluyor. Bu yüzden 5 damla çay ağacı yağı ile kafa derinize masaj yapın ve 5 dakika bekletin. Ilık su ile durulayabilirsiniz.