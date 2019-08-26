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Tırnaklarınızı ile güçlendirin

Kolayca kırılan ve zayıf olan tırnakların çözümü kullanımından geçiyor. Sarımsağı farklı şekilde kullanarak tırnaklarınızı güçlendirebilir ve faydalarından yararlanabilirsiniz. İşte tırnaklarınız için sarımsak tarifleri...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 17:38
Tırnaklarınızı sarımsak ile güçlendirin
Bildiğiniz gibi sarımsak sağlığımız açısından oldukça faydalı bir besindir. İdrar söktürücü ve bazı kanser tiplerini engellemeye de yaradığı öne sürmektedir. Güzellik alanında da muhteşem değişimler sağlar.
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Tırnaklarınızı sarımsak ile güçlendirin
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