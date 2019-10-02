Soğuk havalarda cildi korumanın 10 yolu

Soğuk hava, kuru hava, kalorifer, yünlü kıyafetler en çok cildinizi etkiliyor. Cilt bakımı denildiğinde akla sadece yüz geliyor, oysa el, ayak ve tırnak olmak üzere tüm deri hücrelerini kapsıyor. Soğuk havalarda cildi korumanın yollarını anlatan Medikal ve Estetik Uzmanı Biyolog Mehmet Kandil, nemlendirmenin, cilt temizliğinin, el, ayak ve tırnak bakımının önemine değindi. Kış aylarında değişken ısı derecelerine karşı vücut deri tabakası adaptasyonu sağlayamadığında deride çatlamalar ve soğuk çatlaklarından yaralar oluşabildiğine dikkat çeken Mehmet Kandil, soğuk havadan sıcak alanlara geçişlerde ısı kaynağına çok yakın temasla ısınmamak gerektiğini söyledi.
Soğuk havalarda cildi korumanın yollarını anlatan Medikal ve Estetik Uzmanı Biyolog Mehmet Kandil, nemlendirmenin, cilt temizliğinin, el, ayak ve tırnak bakımının önemine değindi. Kış aylarında değişken ısı derecelerine karşı vücut deri tabakası adaptasyonu sağlayamadığında deride çatlamalar ve soğuk çatlaklarından yaralar oluşabildiğine dikkat çeken Mehmet Kandil, soğuk havadan sıcak alanlara geçişlerde ısı kaynağına çok yakın temasla ısınmamak gerektiğini söyledi
Giriş Tarihi: 2.10.2019 15:57Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 16:12
CİLT TEMİZLİĞİ
Cildin kuruma sebeplerinden birisi de temizliğe önem verilmemesinden kaynaklanabilmektedir. Cilde uygun krem kullanmak gerekir. Her krem her cilde uyum sağlamayacağı gibi cilde olumsuz bir etkisi de olabilmektedir.