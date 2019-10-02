Soğuk havalarda cildi korumanın 10 yolu

CİLT TEMİZLİĞİ

Cildin kuruma sebeplerinden birisi de temizliğe önem verilmemesinden kaynaklanabilmektedir. Cilde uygun krem kullanmak gerekir. Her krem her cilde uyum sağlamayacağı gibi cilde olumsuz bir etkisi de olabilmektedir.