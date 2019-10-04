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kırışıklıkları nasıl engellenir?

Yaşlandıkça ciltte oluşan kırışıklıklar canınızı sıkıyor olabilir. Yaşlanma belirtilerinin ilk işareti ise çevresinde oluşan kırışıklıklar. Peki, neden kırışır? İşte dudak çevresi kırışıklıklarını engellemenin birkaç yolu…

Giriş Tarihi: 4.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 13:16
Dudak çevresi kırışıklıkları nasıl engellenir?

Yaşlanmanın ilk belirtisi dudak çevresinde oluşan kırışıklıklardır. İlk olarak hacim kayıpları ağız ve çevresinde oluşuyor. Alışkanlık haline getireceğiniz birkaç öneri ile dudak çevresi kırışıklıklarınızı aza indirebilirsiniz. İşte bırakmanız gereken kötü alışkanlıklar…

MİMİK HAREKETLERİ

Mimik hareketlerinde derinin sürekli aynı yerden katlanması çizgilerin sabit olarak kalmasına neden oluyor. Özellikle de somurtmak gülümsemek veya aynı kalmak kırışıklıklara neden olan hareketlerden.

KURULUK

Cilt kuruluklarının kırışıklığa neden olduğunu biliyoruz. Dudaklar kuru olduğunda hem enfeksiyonlara açık hale gelir hem de kırışıklıklara neden olur. Bu yüzden dudakları nemlendirmek kırışıkların engellenmesinde önemli.

GÜNEŞ

Cildin güneşe maruz kalması da dudakların hasar görmesine ve yaraların oluşmasına neden olur. Dudakların güneşten korunması için kullanılacak güneş balsamı dudak ve çevresinin kırışmasını da engelleyecektir.

PİPET VE SİGARA KIRIŞIKLIĞI

Kadınların rujlarının bardağa geçmemesi için kullandığı pipet ve sigara içmek. Önemsiz gibi görünen bu iki alışkanlık tekrarlayan hareketlere neden olduğu için kırışıklıkların kalıcı olmasına neden olabilir.

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Dudak çevresi kırışıklıkları nasıl engellenir?
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