Sizi daha genç gösterecek makyaj teknikleri

KAŞLARINIZI BELİRGİNLEŞTİRİN

Makyajınıza kaşlarınızı belirginleştirerek başlamak geriye kalan makyaj ürünlerini nasıl ve ne kadar kullanabileceğiniz konusunda size yol gösterecektir. Böylece çok fazla ürün uygulamayarak 'birikmiş' bir görüntüden uzak durup daha genç bir görüntü elde edersiniz.

CİLDİNİZİ MAKYAJA HAZIRLAYIN

Daha genç bir görünüm elde etmenizin yolu sağlıklı bir ciltten geçiyor. Su içmek ve nemlendirici kremler kullanmak cildi nemlendirerek sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca bu adım makyaj öncesi en önemli hazırlıklardan biri.

DOĞALLIKTAN KOPMAYIN

Yoğun göz makyajları, kalın yapılı fondötenler ya da yoğun uygulanmış allıklar kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebilir. Bu neden ile daha az makyaj yaparak daha çok güzellik yakalamayı hedeflemelisiniz!

DOĞRU FONDÖTEN SEÇİMİ

Genç gösteren bir makyajın en önemli ürünü ince yapılı, nemli veya parlak bir bitiş veren bir fondöten edinmek. Böylece cildiniz o genç görünümü fondöteniniz ile yakalayacak.