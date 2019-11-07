Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Güzellik Haberleri > Sonbahar/Kış sezonunda ellerimizi renklendirecek trend ojeler

/Kış sezonunda ellerimizi renklendirecek trend ojeler

Yaz sezonunu geride bırakırken, yeni renklere de alışmaya çalışıyoruz. İşte bu kış ellerimizi renklendirecek o trend renkler... Havalar soğuyor, yapraklar sararıyor. Yazın canlı renklerini geride bırakıyoruz. Kıyafetlerimiz, saçlarımız ve tırnaklarımız bu değişimden etkilenirken, kış aylarında siyah dışında kullanabileceğiniz renklerini sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 16:47
Sonbahar/Kış sezonunda ellerimizi renklendirecek trend ojeler

LACİVERT
Siyah ojeye alternatif olarak, koyu lacivert rengi, ellerinize oldukça zarif bir görüntü verecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sonbahar/Kış sezonunda ellerimizi renklendirecek trend ojeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN