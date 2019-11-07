Sonbahar/Kış sezonunda ellerimizi renklendirecek trend ojeler
Yaz sezonunu geride bırakırken, yeni renklere de alışmaya çalışıyoruz. İşte bu kış ellerimizi renklendirecek o trend renkler...
Havalar soğuyor, yapraklar sararıyor. Yazın canlı renklerini geride bırakıyoruz. Kıyafetlerimiz, saçlarımız ve tırnaklarımız bu değişimden etkilenirken, kış aylarında siyah dışında kullanabileceğiniz oje renklerini sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 7.11.2019 16:28Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 16:47
LACİVERT Siyah ojeye alternatif olarak, koyu lacivert rengi, ellerinize oldukça zarif bir görüntü verecek.