İnce telli saçlara bakım önerileri...

Saçlarınızı sık yıkamayın. Saç derisindeki koruyucu tabakayı her gün kazımanız onu savunmasız ve hassas durumda bırakır. Birçok yerde ince telli saçlar için özellikle hindistan cevizi yağının çok iyi geldiğini okumuşsunuzdur ancak bu yağlar saçınıza yalnızca parlaklık verir. Ne yazık ki saçınızda bir kalıp gibi kaldığı ve çıkarması zor olduğu için saçınızı ağırlaştırır ve olduğundan daha ince görünmesine sebep olur.

SAÇ RENGİNİZİ SIK SIK DEĞİŞTİRMEYİN

Saçlarınızı kuruturken fön gibi saça yüksek ısı veren işlem uyguluyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bu işlemler saçın doğal hacmini ve esnekliğini kaybetmesine neden olur. Bunun sonucunda saçlarınız daha sağlıksız ve ince görünür. Oriel yani saç rengini açmak için kullanılan kimyasal ürünlerin her türlü saça oldukça zarar verdiği biliniyor, ince telli saçlarda ise bu zarar en üst düzeye düzeye çıkarak saçınızın yanmasına bile sebep verebilir. Bu yüzden saç renginizi sık sık değiştirmemelisiniz.

SAÇ KREMİNİ DOĞRU SEÇİN

Bazen saçınızı yeni yıkamış olsanız bile ağır olduğunu hissedersiniz. İnce telli ve çabuk yağlanan saçlarınız varsa bu saçlara özel saç ürünlerini kullanmalı ve sizin için hangisinin daha iyi olduğuna karar vermelisiniz. Doğru ürünlerle daha hacimli ve çabuk sönmeyen saçlara sahip olabilirsiniz. Saç kremi seçerken de ince telli saçlar için seçim yapmanız, saçınızı yumuşak, kolay taranır hale getirecek ama saçınızda ağırlık yapmayacaktır.