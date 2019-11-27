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Çilleriniz biraz olsun hafiflesin istiyorsanız…

Çil maskesi tarifleri arasında “cildin çamaşır suyu ” olarak bilinen bu çil maskesinde kullanacağız. Limon suyu, cildi aydınlatma özelliğine sahiptir.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 16:46
Çilleriniz biraz olsun hafiflesin istiyorsanız…

NASIL YAPILIR?

Bir bardak içerisine bir adet limonu sıkın ve suyunu çıkartın. Limon suyunu cildinize nazikçe ve masaj yaparak sürün. Bu şekilde 10-15 dakika cildinizde kalan limon suyunu ılık su ile durulayın. Bu maskeyi günde iki defa uygulayabilirsiniz.

HAFTADA 1 KEZ UYGULANDIĞINDA…

Limon ile çil tedavisi yapmanın başka bir yolu da var. Limonu ikiye bölün. Yarım limon üstüne bir buçuk çay kaşığı şeker serpin. Nazik bir şekilde bu limonla yüzünüzü ovun. Düzenli olarak haftada bir veya iki kez uyguladığınızda çiller yok olacaktır.

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Çilleriniz biraz olsun hafiflesin istiyorsanız…
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