Çillerden kurtulmak için 8 doğal çözüm..

Sürekli makyajla kapatmaya çalıştığınız çillerden bıktıysanız sizin için güzel haberimiz var. Doğuştan değil fakat sonradan güneşin etkisiyle oluşan çillerden düzenli olarak doğal yöntemleri uyguladığınızda kurtulabilirsiniz.

C vitamini ve antioksidan kaynağı olan limonun suyunu sıkın ve bir pamuk yardımıyla çillerinize sürün. İsterseniz limonun kabuğunu soyarak iç kısmıyla da peeling yapabilirsiniz.Yine C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu çillerin rengini açar. Günde iki kez kuşburnu yağını çillerinizin üzerine sürerek kurumasını beklemeniz yeterlidir.

Çilek de cilt lekelerinin rengini açmakta çok etkili bir besindir. Haftada bir kez çilekleri ezdikten sonra tüm yüzünüze sürüp yaklaşık bir saat bekletip ılık suyla yıkayabilirsiniz.Karbonat ile yoğurdu iyice karıştırdıktan sonra çillerinizin üzerine maske gibi sürün ve yaklaşık 20 dakika kadar bekletin. Ilık suyla yıkayacağınız bu yöntemi haftada 2 kez yapabilirsiniz.Cildi toksinlerden arındıran ve hücreleri yenileme özelliği ile bilinen domates çiller üzerinde de etkilidir. Domates suyunu sürüp biraz bekletmeniz yeterli olacaktır.

Her gece yatmadan önce pamuğa döktüğünüz doğal elma sirkesini çillerinize sürün. Cildin PH'ını dengeleyen ve rengini açan bu yöntemden fayda göreceksiniz.Bal ile çırpılmış yumurtayı iyice karıştırarak çilli bölgenize uygulayabilirsiniz. Balın nemlendirici ve yapılandırıcı özelliği yumurtanın besleyiciliği etkili olacaktır.Maydanoz suyu ile limon suyunu karıştırarak uygulamak da fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda limon suyuna toz tarçın eklemek sürdüğünüz bölgeyi güneşten korumak da etkilidir.