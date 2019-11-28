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ile cildinize bakım yapın!

Havaların soğuduğu ve sert rüzgarların hakim olduğu kış aylarında cildinize ayrı bir özen göstermeniz gerekir. Kuruyan cildiniz için yaparak nemlendirme sağlayabilir ve duşunuzu daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:35
Kış banyosu ile cildinize bakım yapın!

Kış banyosu sadece temizlenmenizi sağlamaz aynı zamanda cildinizi nemlendirirken zihninizi de rahatlatır. Peki kış banyosu yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Kış banyosu ile cildinize nasıl bakım yapabilirsiniz?

Soğuk havalarda sıcak suyla duş almak cildinizi kurutacaktır. Ilık su dolu küvetin içerisine ekleyeceğiniz aromatik yağlar ile cildinizi şımartarak, beslenmesini ve nem kazanmasını sağlayabilirsiniz.Banyo esnasındaki buharlardan dolu gözenekler açılır. Bu aşamada cildinize maske uygulayarak hem temizlemek hem sıkılaştırmak hem de nemlendirmek için fırsat bulabilirsiniz.Sabunlar cildinizi kurutan içeriklere sahiptir. Bunun yerine nemlendirici özellikte olan temizleyicileri tercih etmelisiniz.

Kışın ekstra nem sağlayacak cildinizin kurumasını önleyecektir.Cildinizin bir parçası olan dudaklarınıza da bu esnada önem vermenizde fayda var. Peeling yaparak ölü derinin atılmasını sağlarken alttan sağlıklı ve nemlenmiş bir cilt çıkarın.Banyo tuzlarını da kullanarak vücudunuza bakım yapabilirsiniz. Bu sayede gün içerisinde yorulan ya da stresten gerilen kaslarınızın da rahatlamasını sağlayabilirsiniz.Cildinize kese yaparken sert uygulamalardan kaçının. Cildiniz ıslakken tahrişe daha müsait olacağı için hassas davranmak gerekir. Banyo sonrası nemlendirici kremleri de eksik etmemelisiniz.Bitkiler cildimiz için de şifa kaynağıdır. Bir file içerisine koyacağınız kuru bitkiler ile cildinizde rahatlama sağlarken, vücudunuzdaki ödemi de atabilirsiniz.

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