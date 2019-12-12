Sivilceler için ev yapımı kömür maskesi...

Kömür bazlı maskeler sivilce ve yara izlerinden kurtulmanın en iyi yollarından biridir. Aktif kömür mıknatıs gibi çalışır, akne ve siyah noktalara neden olan aşırı yağı ve diğer yabancı maddeleri emer. Aktif kömürün diğer bir faydası, daha az kurumaları ve benzol peroksit gibi akne karşıtı bileşenler gibi yanma hissi vermemeleridir. Ayrıca cildi detoksifiye eder ve parlak bir görünüm verir.

Tarifini verdiğimiz maskeyi hazırlarken Hindistan cevizi kabuğu gibi doğal kaynak bazlı bir aktif kömür kullanın.

KÖMÜR MASKESİ TARİFİ

MALZEMELER:

3 çay kaşığı Hint kili

5 çay kaşığı kömür tozu

3 çay kaşığı elma sirkesi

2 çay kaşığı su

HAZIRLANIŞI:

Hint kili, kömür tozu ve elma sirkesini cam kaseye yerleştirin. Suyu da dökün ve kremsi bir macun oluşturmak üzere tüm malzemeleri karıştırın. Karışımın çok kuru olduğunu düşünüyorsanız, istediğiniz tutarlılığa ulaşana kadar birkaç damla daha su ekleyin.

Yüzünüzü yıkayın ve kurulayın. Maskeyi tabaka halinde yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika bekleyin ve ılık su ile yıkayın.

NOT: Bu maskeyi hazırlarken metal bir kaşık ve metal kap kullanmayın. Çünkü metal, kil ve kömürün bazı yararlarını azaltabilir.

Kalan karışımı kapaklı bir kutuda saklayabilir, daha sonra birkaç damla su ekleyerek yeniden kullanabilirsiniz. Kaynak: Hürriyet/Mahmure