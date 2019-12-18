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Güçlü ve bakımlı saçlar için süper maske

Hava değişiklikleri ile birlikte saçlarınız parlaklığını yitirir, kurur ve cansız gözükmeye başlayabilir. Peki gücünü ve parlaklığını yitirmiş saçları geri kazanmak için ne yapılmalıdır? İşte güçlü ve parlak saçlar için evde hazırlayacağınız maske tarifleri…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:13
Güçlü ve bakımlı saçlar için süper maske

1. PARLAK SAÇLAR: BAL VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Parlak ve nemli saçlar için 1 yemek kaşığı balı 1 yemek kaşığı erimiş Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Islak saçınızda 20 dakika bekletin ve durulayın.

2. SAÇ KÖKÜNÜ NEMLENDİR: BAL VE ŞAMPUAN

Eğer saç deriniz kuru ve sürekli kaşınıyorsa 1 yemek kaşığı balı şampuanınızın içine karıştırın. Saç derinize masaj yaparak durulayın. Bal saç derinizi nemlendirecek, kaşıntı hissini ve kepeklenmeyi azaltacak.

3. ZARAR GÖRMÜŞ SAÇLARA: BAL, AVOKADO VE ZEYTİNYAĞI

Saçlarınıza çok fazla kimyasal işlem yaptırıyor ya da durmadan ısı vererek mi şekillendiriyorsunuz? Bu tarif tam sizle göre! 1 adet olgun avokado, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı balı mikserle iyice çırpın. Islak saçınıza uygulayarak 30 dakika bekletin. Ardından durulayın ve şampuan uygulayın.

4. DOĞAL SAÇ KREMİ: BAL VE ZEYTİNYAĞI

Saçlarınızı yumuşatmak ve tararken kolaylık sağlamak için 2 yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Ardından 1 yemek kaşığı balı da ekleyerek karışım kremsi bir yapıya dönüşüne kadar karıştırın. Islak saçınıza sürün ve bone takarak 1 saat bekleyin. İyice durulayarak şampuan uygulamayı unutmayın.

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