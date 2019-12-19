Ciltteki lekeler 1 gecede yok olacak!

Kozmetik firmalarında maliyeti çok yüksek kimyasal içeren renk açıcı kremler bulunuyor. Ancak bunları kullanmak yerine evinizde doğalmalzemeler ile mucizevi bir formül hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi,

1 yemek kaşığı kadar yoğurt,

2 yemek kaşığı kadar taze limon suyu ve

1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı.

NASIL HAZIRLANIR?

Yulaf ezmesi, yoğurt, limon suyu ve zeytinyağı geniş bir kasede güzelce karıştırın. Bu karışımı homojen karışım elde edene dek karıştırma işlemine devam edin. Elde edilen bu karışımı cildinize sürüp 30-35 dakika kadar bekletin. Ciltte bekletilen karışımı soğuk su ile bol bol yıkayın.

Bu karışımı haftada 2 defa uygulayarak cilt tonunu açacak, ciltte oluşan sivilce, leke gibi sorunlardan kurtulmayı başaracaksınız. Formülü ilk hafta kullandıktan sonra hissedeceksiniz.