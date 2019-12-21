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Saçlar neden dökülüyor? İşte saç dökülmesinin sebepleri...

Pek çok farklı sebepten saçlarımız dökülür. Böyle durumlarda çoğunlukla ne eş dosttan aldığımız tavsiyeler işe yarar ne de internette okuduğumuz yazılar. Çünkü saç dökülmesi ile baş edebilmenin en önemli şartı saç dökülmesinin sebebini tespit edebilmektir. İşte saçlarınızın dökülmesinin nedenleri…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 06:00
Saçlar neden dökülüyor? İşte saç dökülmesinin sebepleri...

Saç dökülmesinde en sık karşılaşılan etken genetiktir. O yüzden internetin derinliklerinde bunun sebebini aramak yerine, doktorunuza başvurarak dökülmenin önüne geçmek için ilaç tedavisi konusunda fikir alabilirsiniz. Stres ve şok rejimler ikinci ve üçüncü en çok rastlanan sebeplerdir. Bu tarz durumlardan üç ay sonra geçici süreyle saç kaybı yaşayabilirsiniz. Biyotin ve çinko katkısı, saçlarınızın daha güçlü olmasını sağlar ve böylelikle daha dolgun durur. Dökülen saçlarınız ise 6 veya 12 ay arasında uzar.

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER...

Doğum kontrol hapları veya menopoz gibi hormonal değişimler de saç dökülmesine yol açabilir. Doktorunuza başvurarak alabileceğiniz androjeni kontrol eden reçeteli ilaçlar, hormonlarınızı kontrol altında tutabilir ve saç gelişiminizi normalleştirebilir. İltihaplanma da saçınızın sağlıkla uzamasını zorlaştırıyor. Kafa derisi iltihaplanması saç dökülmesi çeken pek çok kadında görülebiliyor. Bu durumda da mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

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Saçlar neden dökülüyor? İşte saç dökülmesinin sebepleri...
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