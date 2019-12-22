Saçınızı yanlış kuruttuğunuzun işaretleri…

FARKLI SAÇ TİPLERİ FARKLI ISI İSTER

Çoğu zaman bir an önce saçlarımızı kurutmak için ya da saç şekillendirmeyi kolaylaştırdığı için kurutma makinesini yüksek ısıda kullanıyoruz. Yüksek ısıda kurutmayı kalın telli saçlar tercih edebilir ancak ince telli ve hasar görmüş saçların düşük ısıyı tercih etmesi gerekmektedir. Eğer saçınız sadece biraz nemliyse saçınıza zarar vermemek adına düşük ısıda kurutucu kullanmanız yararlı olacaktır.

Saç kurutma makinesini tek bir noktaya tutmayın, daimi saçınızın farklı noktalarında gezdirin. Düşük ısının gücünü hafife almayın.

Konu 'saç kurutma' olunca en düşük ayarı kullanmak aklımıza bile gelmez. Ancak bu düşük ısı, saç derinize zarar vermez, saçınıza parlaklık verir ve şekillendirmeye yardımcı olur. Saçınızın yüzde 80'i kuruduğunda, kurutucunuzun ısısını en düşük ayara getirerek son dokunuşları tamamlayın.