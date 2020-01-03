Pürüzsüz cildin sırrı açıklandı!

Bağırsak florasına fayda sağlayan ve probiyotik adı verilen iyi bakteriler; cilt bariyerini güçlendirirken, cildinize olumsuz etki gösterecek çevresel zararlara karşı savaş açıyor. Probiyotikler; hava kirliliği, stresin cilt üzerindeki olumsuz dış etkilerine karşı cildin koruyucu bariyerini destekliyor. Aynı zamanda cilt dengesinin sağlanmasında da etkili bir rol oynuyor.

Prebiyotik ve probiyotik türevleri ile zenginleştirilen ürünler, cilt onarımında etkin bir rol oynuyor. Hyaluronik asit ve doğal yağlar ile desteklenen ürünler cildi nemlendirmeye ve yumuşatmaya yardımcı oluyor.

Yoğun bir koruma ve onarma kalkanı olarak karşımıza çıkan probiyotikler; ciltteki çil, leke, yorgunluk, kolajen azalması gibi sorunlarla mücadele ediyor. Probiyotik türevi laktobasil özü, bifidus, antioksidan ekstresi baicalin ciltteki tahriş hissinin azaltarak; leke, kırışıklık, sıkılık kaybı ile savaşıyor. / Pembenar