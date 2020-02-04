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Cilt yaşlanmasını durduruyor!

Avokado yağında bulunan A, D, E vitaminleri, Omega 3 ve potasyum cildiniz aradığı doğal desteğe sahiptir. Kuru, hassas ve olgun ciltler için de önerilen cildinizi besler ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. İşte güzellik rutininize avokado eklemenin yolları…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 17:04 ABONE OL
Cilt yaşlanmasını durduruyor!

CİLTTE AVOKADO ETKİSİ

Avokado yağının içerisindeki antioksidanlar özellikle güneş yanıklarına çok iyi geliyor. Evdeki ufak görünmez kazalarda elinizi yakarsanız yine avokado sürmek iyi gelecektir. Yüz bakımında ise favorimiz avokadolu kozmetik ürünleri. İster avokadolu kremler ister maskeler kullanın. Bu ürünler sayesinde cildiniz aradığı neme kavuşacak!

SAÇTA AVOKADO ETKİSİ

Gençliğin kaynağı lesitin ve potasyum cildinize olduğu kadar saçlarınız için de faydalıdır. Avokado yağı saç derisindeki kaşınma ve kepek problemlerine iyi gelir. Saç köklerinize hafif bir masaj eşliğinde uygulayabilirsiniz. Bu uygulamanın uzun vadede saçınızı sağlıklı bir şekilde uzattığını da fark edeceksiniz. Avokado yağını birçok şampuanın içinde ve ayrıca saç maskesi olarak bulabilirsiniz.

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Cilt yaşlanmasını durduruyor!
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