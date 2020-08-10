Cilde zarar veren hatalar...

1. SUYUN FAZLA SICAK OLMASI

Banyo yaparken en sık yapılan hataların başında sıcak suyla banyo yapmak geliyor. Banyo suyunuzun fazla sıcak olması ciltte su kaybına ve kuruluğu sebep oluyor. Bu yüzden ılık suyla yıkanmak gerekiyor. Sıcak su cildin üst katmanının hasar görmesine neden oluyor; bu da bakteri ve toksinlerin cildin altına nüfuz etmesini kolaylaştırıyor.

2. BANYODA UZUN SÜRE KALMAK

Saatlerce banyoda kalanlara kötü bir haberimiz var: Sağlıklı bir banyo için maksimum süre 15 dakika. 15 dakikadan fazla kaldığınızda cildinizdeki sağlıklı yağları kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu da enflamasyon ve tahrişe neden oluyor.

3. BANYODAN ÖNCE TIRAŞ

En sık yapılan hatalardan bir tanesi de banyo öncesi tıraş yapmak. Tıraş ciltteki gözenekleri açtığı için, banyo sırasında bakteri ve mikropların gözeneklerden içeri ulaşması kolaylaşıyor. Bu yüzden doğrusu duş sırasında veya sonrasında yapmak.

4. ESANSİYEL YAĞLAR KULLANMAK

Esansiyel yağlar her ne kadar güzel koksa da, vücudun rahatlamasına yardımcı olsa da banyo yaparken suda seyrelmediği için iyi bir fikir değil. Bunun yerine bir bardak yulafa birkaç damla yağ damlatıp suyla dolu küvete ekleyebilirsiniz. Yulaf banyosunun başta egzama ve sedef olmak üzere pek çok cilt sorununu tedavi etmek için kullanıldığı biliniyor. Yulaf banyosu cildi nemlendiriyor, yatıştırıyor ve ciltteki enflamasyonu yatıştırıyor.

5. BANYODAN SONRA CİLDİ NEMLENDİRMEMEK

Banyoda harcadığınız zaman cilt kuruluğuna ve cilt tahrişine neden olabilir. Bu yüzden banyo sonrası cildi nemlendirmek önemli. Böylece cildinizin yüzeyi kaybettiği nemi geri kazanacak. / Kaynak: Pembenar