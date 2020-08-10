Uzmandan kadınlara saç boyası uyarısı

Kadınların güzelleşmek için kullandığı saç boyaları zaman zaman sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Pandemi döneminde kuaförlerin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, kadınların uzun süre saçlarını evde kendilerinin boyamak zorunda olduğunu belirterek yapılan yanlış uygulamalara dikkat çekti. Saç boyasına eldiven kullanmadan temas etmenin riskli olduğunu ifade eden Dr. Amato, boya işlemi uygulandıktan sonra kimyasal maddelerin akmaması için en az 24 saat saçların yıkanmaması gerektiğini anlattı.

Boyanın hazırlandıktan hemen sonra saça uygulanmasını öneren Amato, "Saç boyası hepimizin ihtiyacı çünkü bizi genç gösteriyor, özgüvenimizi artırıyor. Ama bitkisel boyaları tercih etmeliyiz. Daha az kimyasal kullanalım. Özellikle belli hastalıklar geçiren insanlarda bitkisel boyalar tercih edilmeli. 15 günden erken boyamak zararlı. Minimum 15 gün beklenmeli. Ama ayda biri tercih edelim. Daha sık boyanması bitkisel boyalarda problem olmaz ama kimyasal boyalarda saçlı deri ve saç aşırı işlem gördüğü için yıpranır. Saçlı deride yara, yanık, kuruma oluşabilir, saçlarda da yıpranma, kopma, kırılma sorunları olur. Eğer saçı boyadığımızda rengini beğenmiyorsak da en az 15 gün bekleyelim. Çünkü üst üste işlemler saçı aşırı yıpratır" dedi.

ALERJİ İÇİN ENSE TESTİ

Kimyasal boyaların özellikle onkoloji hastaları için tavsiye edilmediğini vurgulayan Dr. Yasemin Fatih Amato, vücutta bilinmeyen reaksiyonlar oluşmaması için bitkisel boyalara yönelinmesini istedi. Alerjik bir bünyeye sahip olanların boyayı kullanmadan önce ensede test edebileceğini kaydeden Amato, istenmeyen etkileri azaltmak için kullanılan bitkisel yöntemlerle ilgili şunları söyledi:

"Boyayı enseden sürmeye başlamalı, ensede kızarıklık, kaşıntı, yanma varsa hemen yıkayıp boyadan vazgeçmemiz lazım. Her zaman boyama enseden başlamalı. Özellikle saçlı deri boyadan sonra güneş, deniz ve havuzda daha da çok yıpranır. Bitkisel bakımlar öneriyoruz. En önerdiğimiz yağ, çay ağacı yağıdır. Çay ağacı yağında antiseptik, antifungal, antibakteriyel, antienflamatuar etkisi olduğu için saça da saçlı deriye de çok iyi gelir. Bir çay kaşığı kadar çay ağacı yağını hafif ısıtıp saçlı deriye masaj yapıp bir gece beklemeliyiz. Bunu haftada 2-3 kez yapabiliriz. Çay ağacını tek başına kullanabiliriz ya da Ajojoba yağıyla karıştırabiliriz. Mutfağımızda olabilen Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, badem yağı da rahatlıkla kullanılır. Bunlar deriyi korur.

Deri hastalıklarında bizim en çok gördüğümüz kontakt dermatit, yani temas dermatitidir. Kızarıklık, kaşıntı, yanma gözlere kadar gelen ödem oluşabilir. Bazen acil servise gitmek zorunda kalınabilir. Böyle bir durum olduğunda mümkün olduğunca hızlı bir şekilde soğuk suyla yıkayıp ödem fazlaysa acile gitmek lazım. Eğer değilse yatıştırıcı kremlerle evde de tedavi edebiliriz. Saçlı deride aşırı kimyasallara bağlı yanık oluşabilir. Yara ve yanık olabilir. Evde kendimiz boyuyorsak eldiven kullanmamamız halinde elde kontak dermatit oluşabilir. Evde boyayacaksak talimata uyarak mümkün olduğunda bitkisel boyalar kullanalım. Kimyasal kullanacaksak karıştırmayalım. Etkileşimin fazla olmaması için tek çeşit boyayla işlem yapalım.