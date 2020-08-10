Yüzünüzde makyaj ile uyursanız ne olur?

Kabul edelim, birçok kadının aklına özellikle çok yorgun olduğu akşamlarda sık sık bu düşünce geliyordur: "Makyajımı çıkarmadan yatsam ne olur ki?" İşte cevapları...

Öncelikle kötü haberleri vererek işe başlayalım. Yüzünüzde makyajla yatmanız hiçbir zaman önerilmiyor. Cildiniz böyle bir tahribattan dolayı sizden hıncını alır. Makyajla uyumak yüzünüzde kartopu etkisi yaratıyor. Tabii konu hakkında farklı fikirler de var.

Cilt 16 saat uyanık kaldığınız süre ya da 8 saat uyuduğunuz süre boyunca hangi aşamada yüzünüzde makyaj olup olmadığını bilmiyor. Bu yüzden yatarken makyajınızın yüzünde olmasının zararlı olacağına dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor.Ama kökleşmiş kültürel normlar uyku saatinden önce yüzün yıkanması gerektiğini söylüyor. Cilt, gün içerisinde kir, ölü deri ve çevre kirliliği ile kaplanıyor. Eğer cildinizin üzerinde tabaka oluşturan bu yapışkan katmanı ve ölü derileri temizlemezseniz cildiniz sağlıklı görünümünü yitiriyor.

MAKYAJLA UYURSANIZ BUNU TELAFİ EDİN

Ara sıra günün yorgunluğuna dayanamayıp uyuya kaldığımız zamanlar oluyor ve yüzümüzde makyajla tüm geceyi geçirmek zorunda kalabiliyoruz. Burada önemli nokta uyandığınızda akşamı telafi etmek için neler yapacağınızı düşünmektir.Yatak odanızda kolaylıkla görebileceğiniz bir yere makyaj temizleme mendili koyun. Eğer makyajınızı temizlemeden uyuyakalırsanız, uyanır uyanmaz yanı başınızda olan mendil ile yüzünüzü temizleyerek cildin yaşayacağı hasarı azaltabilirsiniz.Makyajınızı temizlemeden uyuya kaldıysanız ertesi gün şunları yapmanızda fayda var:



İlk olarak yüzünüzü yıkayın. Favori temizleme jelinizde yüz yıkama işlemini iki kere gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Sonrasında da bir yüz toniği ile yüzünüzü silin. En son aşama olarak ise bir detoks yüz maskesi uygulayın.

Kaynak: Mahmure