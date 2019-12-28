Erciyes’in şehir ekonomisine katkısı 100 milyon dolar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'daki seyahat acentalarına, Kayseri'nin geleneksel tanıtım etkinliği düzenlendi. Erciyes Kayak Merkezi, kentin 6 bin yıllık tarihi ve kültürü, gastronomisi, sağlık turizmi gibi zengin potansiyeli anlatıldı. Erciyes Kayak Merkezi'nin kent ekonomisine katkısını kaydeden Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, şunları söyledi: "Jeolojik araştırmalara göre yaklaşık 1 milyon yaşında olan Erciyes Dağı'na, bugüne kadar 200 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı. Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasındayız. Farklı zorluk derecelerinde 100 kilometreyi geçen kayak pistlerimiz ile dünyanın en iyi yönetilen dağlarından birisiyiz. Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu sezon 2.5 milyona yakın kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Erciyes'in şehir ekonomisine katkısı yaklaşık 100 milyon dolar" dedi. THY Kayseri Satış Müdürlüğü tarafından İstanbul'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen "Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi Tanıtımı" toplantısı, 4 Aralık Çarşamba günü, Artaş Grubu bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul'un ev sahipliğinde yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, THY Kayseri Satış Müdürü Fatih İnan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Kültür Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu'nun aralarında bulunduğu, kamu ve yerel yönetimlerin yetkilileri ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi: "Kayseri'nin sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini paylaşmak için bugün bir aradayız. 6 bin yıllık tarihiyle medeniyetlerin merkezi olan kentimiz, ticaretin merkezidir ve İpek Yolu'nun üzerindedir. Bacalı sanayide lider olan Kayseri'miz, bacasız sanayide de atağa geçerek, bugüne kadar sanayide elde ettiği başarısını, turizmde de göstermeye devam ediyor. Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın sayılı kayak merkezleri arasındadır. Ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Erciyes'e, Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus'tan carter uçakları iniyor. Avusturya'dan Almanya'ya, Dubai'den Lübnan'a dünyanın dört bir yanından kayak severler, Erciyes'i keşfetmeye geliyorlar. Kayseri Cumhuriyet Meydanı açık hava müzesi gibidir ve 6 medeniyetin eserlerini görebilirsiniz. Özetle, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, Erciyes Kayak Merkezi, Kapuzbaşı Şelalesi, Kuş Cenneti, Yılkı Atları, balon turları ve tüm ilçelerimizdeki zenginliğimiz ile kentimizi tanıtmaya ve gelen misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile ağırlamaya devam edeceğiz. Kamu, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri ile yaptığımız iş birliğiyle, kentimizi henüz keşfetmeyenlere potansiyelimizi anlatmayı artırarak sürdürüyoruz" dedi. THY Kayseri Satış Müdürü Fatih İnan, şunları kaydetti: "Kayseri ve turizm denilince, akıllara ilk Erciyes Dağı ve kış turizmi geliyor. Oysa Kayseri, sahip olduğu potansiyel ile kış turizminin yanı sıra, tarih-kültür, inanç, gastronomi, sağlık gibi geniş bir ürün çeşitliliği sunuyor ve bu zenginliğin tanıtılması için birçok etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Örneğin, geçtiğimiz iki hafta önce gastronomi turizmi çalıştayı yapıldı ve buradan hayata geçirilecek değerli çıktılar elde edildi.