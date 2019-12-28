Uludağ yeni sezona yüzde 100 doluluk oranıyla başladı

BUGÜN NELER OLDU

GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcı: - "Sezonun ilk haftasında, bu hafta sonu için otel rezervasyonlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Turizmcilerimiz şu anda gösterilen ilgiden gayet memnun" - "Karın biraz geç yağmasına rağmen güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah sezonumuz güzel devam eder. Amacımız, geçen yılki turist sayısını geçmek. Her yıl daha iyi olmak istiyoruz" Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk haftasında oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Birinci ve ikinci yerleşim bölgelerindeki 17 otelde 5 bin 500'e yakın yatak kapasitesine sahip bulunan Uludağ'a, sezonun açıldığı 15 Aralık'tan itibaren yerli ve yabancı turistler ilgi göstermeye başladı. Uludağ'da yılbaşı ve yarıyıl tatilinde de yoğunluk bekleniyor. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'daki otellerin aralık ayı gelir gelmez hazırlıklara başladığını söyledi. Tesislerin açıldığını ifade eden Yazıcı, oteller bölgesine mevsimin ilk karının 1 Aralık'ta düştüğünü belirtti. Sezonun 15 Aralık'ta açıldığı bölgede kar kalınlığının 20 santimetre civarında olduğunu dile getiren Yazıcı, "Şu anda her şey iyi gidiyor. İki tane pist açık. Kayak yapılabiliyor. Şu anda kar yağışı yok ancak önümüzdeki hafta yağış olacak. Yağışla birlikte Uludağ bu sezonu iyi geçirecek gibi gözüküyor." dedi.