2020 yeni rekorlar yılı olacak

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Yalçın Aydın, 2019 yılının sektör açısından çok verimli geçtiğini söyledi. "Rekorlara imza attık. 50 milyon turizm hedefimizi yakaladık. İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yanı sıra Kapadokya, Göbeklitepe, Pamukkale gibi ülkemizin birçok turizm merkezi ziyaretçi akınına uğradı" diyen Aydın, 2019'un Türkiye'nin turizmde atağa kalkma yılı olduğunu söyledi. 2019'da dünyada seyahat eden kişi sayısının yüzde 4 artışla 1.5 milyara ulaştığını aktaran Aydın, "Bizde ise yüzde 15'lik bir artış var. Avrupa'da da turizmde yükseliş gösteren ülkeler sıralamasında zirvedeyiz. İstanbul açısından da çok iyi sonuçlar elde ettik. Ziyaretçi sayısında tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu başarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 için 58 milyon turist, 40 milyar dolarlık turizm hedefi belirlediğini anlatan Aydın, "Bu rakamlara ulaşacağımızı inancımız tam. Türkiye, turizmde çok şanslı bir ülke. Birçok avantajımız var. Ziyaretçilere 4 mevsim turizmi sunabiliyoruz. Spordan sağlığa ve kültüre kadar birçok çeşitliliğimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.Turizmde tanıtımın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aydın, şunları anlattı: "Kültür ve Turizm Bakanlığı turizmde tanıtımı tek bir çatı altında gerçekleştirmek için Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurdu. Ajansın ülkemizin tanıtımı için 2020 yılında 180 milyon dolar, önümüzdeki yıl 200 milyon dolar, gelecek yıllarda da 220 milyon dolar gibi önemli bir pay ayırdığı açıklandı. Turizmde artık yatırımların önemli kısmı da dijitalleşme alanına yapılacak. Sektörümüz de bu konuya ağırlık verecek."Turizm gelirlerini artırmak için çeşitliliğin üstüne gidilmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın, "Kültür, spor, kongre ve sağlık turizminde başka ülkelerle rekabet açısından her zaman avantajlıyız. Sağlık turizminden örnek verecek olursak, dünyanın en iyi hastanelerine sahibiz. Gelirlerimizi yukarı seviyelere çıkaracak kongre turizmini ele alalım. Bugün Londra, Paris ve Barcelona gibi şehirler kongre turizminde çok iyi durumda. Kongre turizmi için güvenlik çok önem taşımasına rağmen İstanbul, bu şehirlerden çok daha güvenli. Bunu iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU