2020’de 35 milyon TL’lik yatırım planlıyor

2020'DE

Türkiye'de ve dünyada 27 milyon oyuncusu bulunan fenomen oyun Zula'nın yaratıcısı yerli oyun şirketi InGame Group, yerli bir şirket olarak Türkiye'nin oyun alanında dünyaya açılan markası olmak misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl oyun ve espor alanında önemli yatırımlar yapan InGame Group, bu yıl yatırımlarını artırarak yoluna devam etmeyi planlıyor. 2012 yılında, iletişim, dijital eğlence ve finans sektörlerinde deneyim sahibi olan Türk yatırımcılar tarafından, "Türkiye'nin dünya çapındaki oyuncu şirketi" olma hedefiyle çalışmalara başladıklarını anlatan InGame Group CEO'su Burak Gözalan, "Türkiye'de oyuncu anlamında ciddi bir potansiyel olmasına rağmen, bu topraklardan çıkıp dünyada fenomen haline gelecek bir oyun eksikliği bulunuyordu. InGame Group olarak yola çıkarken bir numaralı hedefimiz bir Türk oyun markasını dünyanın farklı yerlerindeki milyonlarca oyuncu ile buluşturmaktı. Ne mutlu bize ki bu hedefe oldukça kısa bir sürede ulaştık." diye konuştu. Büyüyen dijital oyun endüstrisine yatırım ve inovasyonlarla katkıda bulunmayı hedefleyen bir şirketler grubu olarak, Türkiye'nin yanı sıra 11 farklı dilde oynanan oyunlar ürettiklerini anlatan Burak Gözalan, Zula'nın global bir oyun haline gelme süreci 2016 yılından bu yana devam ettiğini, bugün Brezilya, Avrupa, İran, Rusya ve Latin Amerika'da yerel yayıncılar aracılığıyla oyuncularıyla buluştuğunu kaydetti.InGame Group, oyun geliştirmenin yanı sıra Zula Oyun ile Türkiye'nin 2 resmi espor liginden birini düzenliyor. 2019 yılı başında Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük espor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi'nin de açılışını gerçekleştiren InGame Group, 2019 yılında Nonstop Zula Espor Merkezi de dahil olmak üzere dijital oyun ve espor alanında toplamda 10 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Zula Süper Lig ve Zula Rekabet Turnuvası başta olmak üzere Zula ekosisteminde yer alan esporculara milyonlarca lira ödül dağıtıldı. Ayrıca 2019'da Türkiye'deki ilk oyunlaştırılmış içerik projesine Ay Yapım işbirliğiyle imza attı. Eğlence sektörünün geleceğine yönelik bir ilk adım niteliğindeki bir dizi projesi ile Türkiye'de ilk kez bir dizinin karakterleri ve hikayesi dijital bir oyuna dahil edildi.2020'DE Zula Süper Lig, büyüyen ödül havuzu, flaş transferler ve ligdeki yeniliklerle devam ediyor. Ayrıca bu yıl pek çok yeni yatırım da planlanıyor. Yüzde 100 yerli oyun Zula'nın yaratıcısı yerli bir şirket olarak InGame Group, gelecek 3 yıl içerisinde 100 milyon oyuncuya ulaşarak bölgenin en büyüğü olmayı hedefliyor. InGame Group CEO'su Burak Gözalan, "Önümüzdeki dönemde Türkiye dışında mümkün olduğunca fazla coğrafyaya yayılmayı ve yurt dışında oyuncu sayımızı artırırken bir yandan da Türkiye'nin tanıtımını yapmayı amaçlıyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yer aldığı MENA Bölgesi, önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı artıracağımız bölgeler arasında olacak" dedi. Kısa bir süre sonra Zula severlerin büyük bir heyecanla beklediği Zula Mobile'ı oyuncularla buluşturacakları bilgisin veren Gözalan, şunları söyledi: " 2020 yılında espor alanında yaklaşık 12-13milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Diğer yatırımlarımız ile birlikte toplam yatırım tutarımızın 30-35 milyon TL olması öngörülüyor."