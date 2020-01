Gıda sağlığında inovasyon yaptı 2020’de dünyaya açılıyor

Son yılların gözde iş konularından birisi olan gıda kurutma alanında yeni bir makine geliştirerek sektöre hızlı bir giriş yapan FAREFFECT gıda kurutma işini daha kısa sürede ve daha sağlıklı hale getirmeyi başardı. Marka özellikle kurutma süresinin ve bu süre zarfında da gıdaların renklerinin bozulmamasının önemli olduğu kurutma işlemini, hem daha kısa sürede hem de yapıları bozulmadan kurutmayı başaran bir makine ile sektörde şimdiden aranan firmalar arasına girmeyi başardı. Adından da anlaşılacağı gibi bir dalga boyundan hareketle kendi geliştirdiği yeni uzun dalga boyu sistemi ile çalışmakta olan makine bu özelliği ile de diğerlerinden ayrışıyor. Elektrikle çalışmasına rağmen geliştirdiği sistem sayesinde oldukça az enerji harcıyor. Besinleri kendi buluşu olan bu sistemle güneş etkisinde kurutmayı başaran makine bu işlem sırasında herhangi bir kimyasal kullanılmadığı halde ürünlerin renklerinin kararmasını engelliyor. Far infrared yayın yapan Fareffect markası genel müdürü Mustafa Güngör 2020 yılı hedeflerini açıklarken öncelikle yurtiçinde gıda kurutma makinelerinin kullanımını arttırmayı aynı zamanda da yurt dışına açılmayı hedeflediklerini belirtti. Markanın ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımlar yaparak büyümeyi planladığını belirten Güngör "markamızın 2020 yılı hedeflerinin başında dünya pazarına açılmak var. 2019 da üretime başladığımız andan itibaren özellikle kamu kurumlarından çok fazla talep aldık. Kamu kurumları aslında en zor müşteridir. Zira oldukça fazla prodesürleri ve geçmeniz gereken kuralları vardır. Yani kamu kurumlarına ürün verebilmeniz için bazı belgelerinizin elinizde olması gerekir. Yerli malı belgesi de bunlardan birisi. Biz bu süreçleri atlattık ve pek çok kamu kurumunda özellikle bizim gıda kurutma makinelerimiz kullanılıyor. Gıda kurutma deyince insanların aklı bazen karışabiliyor. Sadece meyve kurutma zannedilebiliyor oysa öyle değil aslında aklınıza gelen her gıdayı kurutabilirsiniz. Mesela bizden ürün almak için başvuran müşterilerimiz öyle değişik gıdaları kurutmayı düşünüyorlar ki bizim bile duymadığımız ürünler bunlar. Ülkemizde şu anda en çok meyve kurutması yapılıyor. Bizden de en çok meyve kurutma konusunda makine talebinde bulunuyorlar. Mesela en başta elma, Trabzon hurması, üzüm, çilek ve daha bir çok meyve. Yurt dışından da makinelerimize oldukça talep var. Onlar hem meyve kurutma hem de et ve balık kurutma konusunda bizden makine istiyorlar. Bizi tercih etmelerinin en önemli sebebi makinemizle yapılan kurutma işleminde kurutma öncesi herhangi bir kimyasal kullanımına gerek olmaması" dedi.

