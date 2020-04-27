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Ambalajlı ürün hayat kurtarır

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Ambalajlı ürün hayat kurtarır
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, dünyanın ve Türkiye'nin dengesini alt üst eden COVID-19'la ilgili kritik uyarısını yineledi: "Bu virüsten korunmanın en önemli yollarından biri ambalajlı ürünler. Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın bu zor zamanları atlatmasına yardımcı olacak." Sağlık, sosyal ve ekonomik alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 virüsünden korunma yöntemlerinin şu anda gündemin birinci sırasında olduğunu ifade eden Zeki Sarıbekir, "Ülkemizde ilaç, sağlık, temizlik, gıda ve içecek ürünleri ambalaj sayesinde son tüketiciye sağlıklı ve hijyen bir şekilde ulaşıyor. İhracatımız da bu pozitif fiziksel koşullar altında oluyor. Gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerin ambalaj tedariği sağlanmazsa büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Mevcut konjonktürde ambalaj hayat kurtarır" dedi.
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Ambalajlı ürün hayat kurtarır
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