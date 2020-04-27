BİSSE makine parkurunu mücadeleye ayırdı

BİSSE Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli Koronavirüs önlemleri konusunda açıklamalarda bulundu. "BİSSE olarak ülkemizde Koronavirüs salgınının duyurulmasıyla birlikte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını gözetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerini takip edip İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerini harfiyen uyguladık" diyen Kefeli Şunları kaydetti: "Alışveriş merkezleri, kapatma kararı alana kadar mağazalarımızı açık tutmaya devam ettik. Bu süreçte genel merkezimizde, fabrikamızda, mağazalarımızda ve online mağazamızdaki çalışanlarımıza hijyen kurallarının önemini aktardık. El yıkama, dezenfektan kullanımı vb. Koronavirüse karşı koruma sağlayacak aktivitelerin artmasını sağladık. Sosyal mesafe kuralını uygulamaya aldık. Alışveriş merkezlerinin kapanma kararı doğrultusunda mağazalarımızla birlikte online mağazamızda da faaliyetlerimize ara verdik. Ancak böylesi zor bir dönemde hiçbir şey yapmadan beklemeyi kabul edemedik. BİSSE olarak ulusal seferberlik zamanlarında firmaların, devlete ve millete karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta cerrahi maske, ikinci etapta da önlük ve tek kullanımlık tulum üretebilmek amacıyla lisans başvurularımızı yaptık. Bu zaman zarfında makine parkurumuza gerekli yatırımı gerçekleştirdik. İlgili mercilerden onay alır almaz ilk etaptaki 500 bin adet maskenin üretimine başladık. Başta sağlık personelimiz olma üzere tüm halkımızın cerrahi maskeye ihtiyacı olacak. Bu yoğun talebi karşılamak için 3 vardiya çalışarak maske üretiyoruz. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın ifade ettiği gibi Koronavirüs salgını, adeta bir halk sağlığı savaşıdır. Global bir sorunun ulusal bazdaki çözümüne uzmanlığımız olan tekstil üretimiyle destek veriyor olmaktan onur duyuyoruz. Yerli ve milli bir marka olarak 44 yıldır üzerimize düşeni yapıyoruz. İnanıyoruz ki biz, bize yeteriz. BİSSE olarak Koronavirüs salgınının geçmesiyle birlikte mağazalarımızı hizmete açıp online platformda da hizmet vermeye başlayacağız. Özellikle yurtdışında hedeflediğimiz mağaza açılışlarına imza atarak Türk bayrağını bu ülkelerde de gururla dalgalandıracağız. Bu yıl için geçen seneye oranla belirlediğimiz yüzde 10'luk istihdam artışı ve yüzde 50'lik ihracat artışı hedeflerimizi yerine getirerek ülkemize katma değer sağlayan marka özelliğimizi devam ettirmek istiyoruz."