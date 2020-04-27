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E-Ticarete ilgi arttı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
E-Ticarete ilgi arttı
Korona ile birlikte E-Ticaret sitelerinin kurulumu arttı. Faydata Bilgi Teknolojileri A.Ş. CEO'su Kenan Altun bu alanda yeni bir yatırım olan Judop'u anlattı. "E-ticaret sitenizi yönetirken karşılaştığınız zorlukları biliyoruz ve en kolay deneyimi yaşamanız için size kolayca yönetebileceğiniz bir arayüz sunuyoruz" diyen Altun Şunları kaydetti: "Herkes Judop ile online satışa hemen başlayabilir. Ürünleri eklerken, kategori, alt kategori ve marka gibi tanımları aynı ekranda ekleyin, menüler arasında dolaşarak zaman kaybetmeyin. Ürün görsellerini büyütme, küçültme, kırpma gibi seçenekler ile ek resim düzenleme bilgisine gerek kalmadan kolayca ekleyin. Ürünlerin farklı model ve beden gibi varyantlarını aynı ekranda ekleme rahatlığını yaşayın."
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E-Ticarete ilgi arttı
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