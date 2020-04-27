Genç girişimcilerden ücretsiz yazılım

İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) ve Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunlarından oluşan genç ekip kendilerinin tasarlayıp geliştirdikleri bulut tabanlı İş Takibi ve Proje Yönetim Yazılımı, ofise ya da herhangi bir mekâna bağlı kalmadan iş süreçlerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesini ve saklanmasını sağlıyor. Yaklaşık 10 kişiden oluşan ekip Proskop adını verdikleri yazılımının 12 ayı aşan Ar-Ge sürecinin bir ürünü olduğunu söyledi. Firmanın kurucu üyesi olan M. Safa Orakçı, "Ürünümüz yönetim yazılımıdır ve birçok firma proje bazlı çalışmakta" dedi.