Yeni sosyal hayata teknoloji dokunuşu geldi

Pandemi döneminde birçok şey konuşuldu, tartışıldı. Mobil uygulama üzerinden pandemi durumunu anlık olarak izledik. Oteller kendini yeniden dizayn etti. Arkadaşlarımızın, akrabalarımızın acaba kendi mahallesinde pozitif vaka var mı diye merak içerisinde mobil uygulamadaki haritayı büyüterek heyecanla baktığına defalarca şahit olduk. Ateş ölçen kameralar, birbirlerine yakınlaşınca alarm veren bileklikler ve benzeri birçok teknoloji hızlıca hayatımıza girmiş oldu. İzlenebilirliğin öneminin anlaşıldığı ve en çok konuşulduğu bu pandemi döneminde aslında hepimiz teknolojinin ve çok konuşulan büyük verinin nimetlerinden faydalandık. Peki teknoloji alanında herşey pandemi öncesinde olduğu gibi devam mı edecek? Özellikle teknolojik alanda yerli üretime hız veren Türkiye' de bundan sonra nelerle karşılaşacağız. sonrasını, Türkiye' de izlenebilirlik üzerine geliştirdiği ve ürettiği teknolojik çözümler ile adından söz ettiren Ankaref Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Binici' ye sorduk. Binici şunları anlattı: Pandemi sonrasında ki ilk dönemlerde iki konuda önemli değişimler göze çarpıyor. Öncelikle ciddi anlamda kullanıcı alışkanlıklarında değişimler yaşanıyor. İzlemek kavramı aslında sevdiğimiz ama çok dikkatimizi çekmeyen bir kavramdı. Pandemi döneminde hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda izleme alışkanlığı edindik ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Aslında uzun süredir izlemenin kaliteyi arttırdığını, maliyetleri düşürdüğünü, kısaca işinize ve hayatınıza değer kattığını savunuyorduk. Pandemi döneminde bu kavramlara olan farkındalık arttı. Örneğin bu dönemde en çok talep aldığımız çözümümüz sosyal mesafe bileklikleri. İş yerlerinde iki çalışanın birbirlerine 1,5 metreden fazla yaklaşması durumunda bileklikler uyarı veriyor ve aynı zamanda yöneticilerine raporlanıyor. Bunun yanında sensörler ile bulut izleme altyapısı sunan Sensref platformumuz, sıcaklık, hava kalitesi, tuvaletteki sabunluğun veya kağıt havlunun bitip bitmediği, kaç kişinin ortamda anlık olarak bulunduğu gibi değişik ihtiyaçlardan dolayı ciddi talepler alıyor. En önemli değişim ise bireysel pazarda yaşanıyor. Fonri markası ile kablosuz ev güvenlik sistemi ve akıllı kapı zili ürünleri evlerde kullanım için pazara sunduğumuz ürünlerimiz. Fonri ürünlerinin pazara giriş strtejisi bireysel olarak herkes kendi verisini izleyecek, herhangi bir yere izleme ücreti, teknik servis ücreti vermeyecek. Temelinde kullanıcı dostu bir mobil uygulama ve herkesin kendi kurabileceği takçalıştır ürünler var. Garanti kapsamında birebir değişim ile teknik servis ihtiyacını asgariye indirerek herkesin kolaylıkla satın alıp kurabileceği ve yönetebileceği ürünler markası olarak belirlediğimiz Fonri pandemi sonrasında neredeyse atağa geçti. Bunun en önemli sebebi artık bireysel kullanıcılar kendilerini teknolojiye daha yakın hissediyor. Bireysel kullanıcılar kendilerinin izleyebildiği ve yönetebildiği sistemlere daha sıcak bakmaya başladılar. Gerçekten o kadar da zor olmadığını, her ay abonelik ücretleri vermelerine, büyük paralar harcamalarına gerek olmadığını bu pandemi döneminde gördüler. Pandemi dönemi sonrasında gördüğümüz ikinci önemli değişim ise kurumsal anlamda teknoloji yatırımlarına bakış açısının değişimi. Artık kurumlar teknolojiyi satın almak yerine ihtiyaç duydukları kadar teknoloji hizmeti tedarik etmek istiyorlar. Pandemi döneminde bazı kurumlar büyük yatırımlar sonucunda kurdukları altyapıları kullanamadılar, bazıları ise hazırlıksız yakalandı ve artan işlerini yönetmekte zorlandı. Ankaref olarak uzun zamandır tüm müşterilerimize bu iş modelini sunmaya çalışıyoruz. Biz müşterimize birşey satmak istemiyoruz. Biz müşterimizin süreçlerine teknolojik dokunuşlar ile katma değer sağlayan iş ortağı olmak istiyoruz. Bütün ezberlerin bozulduğu bu pandemi dönemi sonunda işletme ve kurumların teknoloji satın alma usulleri de değişecek.