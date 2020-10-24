Pandemide yeni iş modelleri ve e-ticaretle büyüdü

1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Finans Merkezi, Port Bakü, Bağdat Mall gibi Türkiye'de ve dünyada çok sayıda büyük projede görev üstlenen Doka Kalıp, pandemi dönemiyle yeni iş modelleri, e-ticarete ve dijitalleşmeye yoğunlaştı. Pandemi öncesinde başlattıkları yeni iş modelleri ve de dijitalleşme yatırımlarının, bu dönemde diğer şirketlerden pozitif anlamda farklılaşmalarını sağladığını belirten Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, "Geçen yıl e-ticarete çok ciddi yatırım yapmıştık. Yatırımlarımızın sonucu olarak da dünya çapında Doka'nın en yüksek e-ticaret satışının gerçekleştirildiği 4. ülke olduk" dedi. Sektörünün en köklü firmalarından Doka Kalıp İskele, 2018'den bu yana yaptığı e-ticaret ve dijitalleşme yatırımlarının olumlu geri dönüşlerini, pandemi döneminde almaya başladı. Yıl bazında ciroda e-ticaretin payını %7'ye çıkartan Doka, iskele ve kalıp sektöründe ulusal ve uluslararası firmalar arasında e-ticaret yapan ilk firma olarak bu alanda büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde uyum sağlayamayan şirketlerin ayakta kalmakta zorlanacağı, uyum sağlayan ve değişime ayak uyduranların devam edeceği bir dönem yaşandığının altını çizen Ender Özatay, "Elbette planlarımız değişti. Hatta artık uzun vadeli planlar geliştirmiyoruz. Çünkü salgın hastalığın etkilerinin ne olacağını kimse bilmiyor. Dolayısıyla daha kısa vadeli, daha öngörülen planlar yapıyoruz" dedi. İnşaat sektörünün durumunu çimento tüketiminin belirlediğini anlatan Özatay, "Çimento tüketiminde geçen seneye oranla yüzde 5'lik bir düşüş var. Dolayısıyla bu, bütün sektör paydaşlarını etkiledi, tüketimdeki düşüş yeni inşaat yapımlarına da aynen yansıdı. Fakat bu yansıma mayıs ayından sonra düzelmeye başladı. Satışların arttığı bir dönem oldu. Bu artış şu anda da sürüyor.