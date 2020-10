SEVDA KÖYÜSTÜ: İlikli kemik suyu sağlığımız için neden faydalıdır?

İlikli kemik suyu önemli miktarda kolajen içermektedir. Kolajen bağırsak sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için oldukça önemlidir. Kolajen kaynağı ilikli kemik suyu bağırsakları iyileştirmeye yardımcı olan bütün amino asitleri sağlar. Ayrıca ilikli kemik suyu bağırsak astarındaki delikleri iyileştirip kapatmaya yardımcı olan iki protein içerir. Bunlar kolajen ve jelatindir. Bağırsak bedenin lokomotifi ve adeta ikinci beynidir. Bağırsaklarda oluşacak en ufak hasar tüm vücudu etkilemekte ve bağışıklık sistemini çökertmektedir. Her gün bir bardak Medullamax ilikli kemik suyu tüketerek kolay ve pratik yoldan bağışıklık sisteminizi ve bağırsaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Sağlıklı bir bağırsak yapısına sahip olmak için probiyotiklere ihtiyaç vardır ve ilikli kemik suyu doğal bir probiyotik kaynağıdır. Medullamax probiyotik zenginliğiyle bağırsakları düzenler ve bozulan mide-bağırsak sistemini en kolay ve doğal yoldan tamir eder.Günlük rutininize ekleyeceğiniz Medullamax ilikli kemik sularıyla bağırsak sağlığınızı koruyup, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve hastalıklara savaş açmak artık çok kolay! Tabiat ananın şifa deposu ilikli kemik suyu yüzyıllardır kullanılan bir mucize. Mucize çünkü vücudumuza etkisi ve katkısı inanılmaz!İlikli kemik suyu ilk insanlardan beri pek çok toplumun beslenme kültüründe yer almıştır. Bu gıda biz Türk milleti içinse olmazsa olmazdır! Tarihte savaşçı yapısıyla bilinen Türk milleti ihtiyacı olan yoğun enerjiyi hayvansal gıda ağırlıklı beslenme şekliyle karşılamıştır. Avcı-toplayıcı atalarımız için avladıkları hayvanlar çok kıymetliydi ve bu hayvanların hiçbir parçasını atmayı düşünmezlerdi. Hayvanların kemiklerini kaynatır, suyunu içer ve tedavi amaçlı kullanırlardı. Atalarımız ilikli kemik suyunun kıymetini en çok bilen toplumlardan biriydi ve "İyi bir kemik suyu ölüyü bile diriltir!" derlerdi.Tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika'nın bazı bölgelerinde ilikli kemik suyu hep kullanıldı. Ticaretin ve ulaşımın gelişmesiyle de Güney Amerika'ya ve Karayipler'e kadar ulaştı. Bugün Güney Amerika'da ve Karayipler'de kemik suyu çok popüler. Özellikle Karayipler'de dana paça kaynatılıp sokaklarda dahi satılıyor. Birleşik Krallık'ta Victoria devrinde jelatin ön plana çıktı ve insanlar jelatini kemik suyundan elde etmeye başladı. Zamanla jelatin her çeşit tatlının ve yemeğin içine girdi. Sanayi Devriminden sonra ise jelatin çok ucuz ve sağlıksız yollardan elde edildi. MSG, bulyon gibi maddeler ve sağlıksız jelatinler lezzet arttırıcılığından dolayı her çeşit hazır gıdanın içinde kullanılmaya başlandı. Oysaki özellikle hazır çorbalarda, et-tavuk suyu bulyon tabletlerde ve paketli hazır gıdalarda yer alan MSG merkezi sinir sistemini etkileyerek alzheimer, parkinson, huntington gibi hastalıklara yol açıyor. Son yıllarda bu hastalıkların artmasının hazır gıda kullanımıyla ilişkisine değinen uzmanlar doğaya yönelmemizi öğütlüyor. Uzmanları dinleyip doğaya ve özellikle tabiat ananın mucizevi şifa deposu ilikli kemik suyuna yönelmekte fayda var.