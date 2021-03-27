Aşı küçük esnafın umudu oldu

Küçük esnafın nabzını tutan 'Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi'nin yenilenen yapısı ile Şubat 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre küçük esnaf umudunu aşıya bağladı. Aşının yaygınlaşmasına bağlı olarak salgının etkisinin azalacağı beklentisiyle Genel Yaşam Endeksi 4 puan arttıTürkiye'de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu Şubat 2021 döneminde yenilenen yapısı ile sonuçları açıklandı.Rapora göre küçük esnafın tek umudu aşı oldu. Aşının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Genel Yaşam Endeksi 4 puan arttı.Geleceğe yönelik beklentilerin olumluya dönmesiyle tüm endekslerde yükseliş görüldü.Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People'ın CEO'su Bülent Peker, rapor hakkında şöyle konuştu: "Aşının bulunması ve yaygın uygulanmaya başlanmasıyla endekslerde yükseliş yaşandı. Hala salgın ve getirdiği ekonomik etki sürse de geleceğe yönelik beklentiler iyileşmeye başladı." Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 1.500 noktada yapılan ziyaretlerle hazırlanan "REM – Esnaf Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı" araştırma panelinin Şubat'21 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:Güven Endeksi önceki aya göre 2 puan arttı ve 10,2'ye çıktı. Gelecek dönem ekonomik beklentilerdeki olumlu hava, endeksin artmasının temel nedeni oldu. Aşının kullanımının yaygınlaşmaya başlamasıyla Genel Yaşam alt endeksindeki artış Güven endeksinin artışında etkili oldu.Aşının bulunmasına bağlı olarak salgının etkisinin azalacağı beklentisiyle genel yaşam endeksi 4 puan arttı.Ocak ayında en düşük seviyeye inen Ticaret Endeksi, Şubat ayında yükseliş eğilimi gösterdi.Hala seviye olarak 10 puanın altında olmakla birlikte 5 aylık düşüş trendi son buldu. Ticaret Endeksi 2,5 puanlık artışla 9,8'e yükseldi. Bu yükselişte tütün ürünleri, paket su ve meyve-sebze kategorilerindeki anlamlı artış etkili oldu.Nakit ile ödeme düştü, kredi kartı ve veresiye ile ödeme arttı. Fiyat artışlarının devam etmesinin yanında tüketicilerin alım gücünün düşmesi tüketicinin kredi kartına yüklenmesine sebep oldu. Özellikle market ve kuruyemiş noktalarında kredi kartı ile ödemeler önceki döneme göre yüzde 10 artış gösterdi.Önceki dönem yüzde 51 olan mevcutta kredi borcu bulunan esnafların oranı yüzde 65'e yükselerek en yüksek seviyesine çıktı. Düşük seviyede iş yapma hacmine sahip olan esnaflar, mevcut ödemeler dengesini devam ettirmek adına yüksek faiz maliyetine rağmen kredi kaynağına ihtiyaç duydu.Sahip olduğu borcu ödemekte de zorluk çeken esnaf gelecekte tekrar kredi çekme ihtimali olduğunu belirtiyor.Geleneksel kanal esnafı salgının bitmesi umuduyla geleceğe yönelik olumlu beklentiye sahip olsa da mevcut durumda oldukça düşük iş yapma seviyesine sahip. Alışverişlerin zincir market kanalına ve online kanala kaymaya başlaması ve kısıtlamalardan dolayı sınırlı saatlerde çalışıyor olmak esnafın dertli olduğu konuların başında geliyor.