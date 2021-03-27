Ekşi mayadan gelen 100 yıllık sağlıklı lezzet

En az 18-24 saat mayalandırma süresi ile yararlı bakteri içeriğinin artırıldığı organik ekşi mayalı ekmekler, kabuğundaki Beta Glukan sayesinde bağışıklığı güçlendirirken hazımsızlığı gideriyor, kan şekerini dengelerken hastalıklardan koruyor. Liçi House, pandemi sonrasında daha çok rağbet görmeye başlayan asırlık ekşi mayadan ürettiği ekmeklerini internet satış kanalıyla İstanbul'un her noktasına ulaştırıyor. Açıldığı günden bu yana Kanlıca'nın tarihi atmosferindeki mekanında, İstanbul'un pek çok yerinden tatlı ve pasta severleri kendisine çeken Liçi House, 100 yıllık ekşi mayadan üretilen organik ekmekleri ile de dikkat çekiyor. En az 18- 24 saat mayalandırma sürecinde yararlı bakteri içeriklerinin artırıldığı ekmekler, düzenli tüketildiğinde sağlıklı ve mutlu bağırsak için fayda sağlıyor. Ayrıca organik bu ürünler ekşi mayanın içerdiği vitaminler sayesinde, bağışıklığı kuvvetlendirirken, vitamin ve mineral eksikliklerinin de giderilmesine yardımcı oluyor.Kabuğunda bulunan Beta Glukan ile doğal bir bağışıklık güçlendirici olan ekşi mayalı ekmek, B12 vitamini içermesinden ötürü unutkanlığa da iyi geliyor. Glüten hassasiyeti olanlara da iyi bir alternatif olan ekşi mayalı ekmek, içerdiği doğal bakteri ve mantarlar sayesinde probiyotik özelliği de taşıyor. Faydaları saymakla bitmeyen ekşi mayalı ekmek, vücutta yavaş bir insülin salınımı sağlayarak kan şekerini de dengeliyor. Rumeli Üniversitesi ile yürüttüğü iş birliğiyle pastacı ve aşçı olmak isteyenlere eğitim imkanı da sunan Liçi House, ekşi mayalı organik ürünlerini Yemek Sepeti ve Getir Yemek üstünden İstanbul'un her noktasına ulaştırıyor.